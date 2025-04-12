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人夫消防員騙義消交往害2次流產 屏東消防局：記過兩次調地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣42歲陳姓消防隊員誆稱與妻子離婚，欺騙30歲女義消交往後導致兩度懷孕流產，引發憂鬱症，女義消家長得知，找陳男理論，竟稱雙方你情我願，不想負責任。屏東縣消防局表示，昨召開考績暨甄審委員會決議核予記過二次並調地處分。

家屬向縣長周春米陳情，縣議員洪宗麒也出面協調。家屬指出，該名陳姓消防隊員欺騙女義消感情，謊稱已離婚，誘使女義消與陳姓消防隊員發生性行為，導致女義消懷孕兩次流產，且陳男還不認為自己要負責任，還稱妻子知道要告女義消侵害配偶權，女義消罹患憂鬱症，精神狀態不佳，每周都要看精神科醫師，身心受創。

屏東縣消防局指出，陳姓消防隊員已婚，去年1月認識該名女義消，同年7月發生關係，導致女義消懷孕，之後人工流產，導致身心受創，罹患憂鬱症。

陳姓消防員明知自身已婚，仍與女義消交往，並使其懷孕，行為明顯不當，違反消防專業人員獎懲標準表第4點第17款及第5點第20款，11日考績暨甄審委員會決議核予記過二次，並調地處分。

屏東縣消防局外觀。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局外觀。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣 憂鬱症 消防隊

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