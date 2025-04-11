妙齡女墜基隆河目擊民獲及時「拉一把」 警消合力救命

新北市瑞芳區明燈路3段、台2丁線路口，今晚6點多，一名20多歲的女子墜入基隆河，邱姓男子剛好目擊，衝到橋下基隆河邊拉住該女，多名員警及消防人員趕至，合力將女子救起送醫，幸好無大礙，通知家人到醫院處理。

瑞芳警分局勤指中心執勤官陳松宏 ，執勤員謝明恩接獲通報，瑞芳橋有人落橋，立即指揮瑞芳所員警廖冠綸、顏士翔趕往現場救援，瑞芳所2名員警抵達後，立即配合消防人員救援，成功將落橋民眾救上岸。