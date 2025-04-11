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川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

妙齡女墜基隆河目擊民獲及時「拉一把」 警消合力救命

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區明燈路3段、台2丁線路口，今晚6點多，一名20多歲的女子墜入基隆河，邱姓男子剛好目擊，衝到橋下基隆河邊拉住該女，多名員警及消防人員趕至，合力將女子救起送醫，幸好無大礙，通知家人到醫院處理。

瑞芳警分局勤指中心執勤官陳松宏 ，執勤員謝明恩接獲通報，瑞芳橋有人落橋，立即指揮瑞芳所員警廖冠綸、顏士翔趕往現場救援，瑞芳所2名員警抵達後，立即配合消防人員救援，成功將落橋民眾救上岸。

警方說，路人邱男當時剛好行經，見年輕女子墜入基隆河內，立即前往橋下基隆河邊拉住該女身軀，警、消人員到場後緊急救援，晚間6時33分許救起，經檢視女子頭部有輕微擦挫傷，意識清醒，由救護車送往醫院救治，瑞芳所員警通其家人前往照料，警方順利完成救護任務。

妙齡女墜基隆河目擊民獲及時「拉一把」，警消合力救命。記者游明煌／翻攝
妙齡女墜基隆河目擊民獲及時「拉一把」，警消合力救命。記者游明煌／翻攝
妙齡女墜基隆河目擊民獲及時「拉一把」，警消合力救命。記者游明煌／翻攝
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基隆 瑞芳

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