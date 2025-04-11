市價5折賤賣…刑事局破獲盜刷集團 遍及台北101、微風百貨

包括台北101、微風百貨、全聯超市，今年初陸續遭歹徒盜刷商品，損失數十萬元；刑事局展開調查，發現主嫌是一名許姓男子，利用發送釣魚簡訊，盜取民眾信用卡資料，再綁定手機支付APP盜刷，警方循線逮捕許姓男子及其妻子，溯源發現有黑幫配合銷贓，再逮黑幫成員並破獲槍枝改造工廠。

警方表示，今年初台北101報案遭人盜刷LV、Fendi、Gucci、萬寶龍等商品，歹徒使用101 Pay、手機電子支付等工具，刷走32萬元商品；另外微風百貨、全聯也都被相同手法被人盜刷商品，分別損失46及20餘萬元。

警方調查，發現27歲許姓男子與大陸詐騙集團合作，由對岸詐騙機房亂槍打鳥發送繳款通知或點數將過期的釣魚簡訊，民眾一時不察點擊連結，並輸入信用卡號、驗證碼，歹徒因此掌握民眾信用卡資料。

許嫌掌握民眾信用卡資料，綁定手機支付APP後，找來天道盟孔雀會萬華分會吳姓幹部，由他找小弟盜刷商品，再交由陳姓男子以市價五折價格銷贓變現；警方陸續逮捕許嫌、吳嫌等8人，並在吳嫌新北住處查獲一把改造手槍及10顆子彈。