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北市男偷iRent撞Gogoro再丟煙蒂縱火 被逮求情：不要告訴爸媽

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

洪姓男子今天凌晨騎著偷來的共享機車至台北市大同區，惡意催油門衝撞路邊停車格內的電動機車，再以打火機點燃煙蒂縱火，現場4輛機車被燒毀，火光駭人，所幸轄區員警巡邏經過打119滅火，即時阻止災害擴大。警方研判人為因素大，調閱監視器畫面，3小時內逮獲他，警詢後依公共危險等罪移送法辦。

警方調查，洪男今天凌晨1點多，從萬華區騎著偷來的iRent共享機車，一路晃到大同區承德路三段283巷，下車後刻意催油門衝撞路邊停放在機車格的Gogoro，犯後離去又返回，蹲下躲避監視器錄影角度，待了幾分鐘後起身離開，幾分鐘後路邊Gogoro開始冒煙，接著竄出火光燃燒，由於時間是凌晨1點30分，無人發現。

好巧不巧，大同分局重慶北路派出所警員廖文豪、丁亦涵騎車巡邏經過，發現火燒車立刻打119，打火弟兄到場10分鐘內撲滅火勢，現場共波及路邊停放的3輛機車，以及倒地的iRent，無人受傷。

現場一輛iRent倒地卻無人在場，員警認定「有鬼」，回派出所調閱監視器畫面，果然是人為縱火，警方根據身形特徵，今天清晨5點多在事發地附近查獲他；當時他剛好偷走他人機車上放置的包包，依竊盜準現行犯逮捕。

洪男警詢時坦承犯行，推託心情不好才犯案，警問「如何縱火？」，他回用打火機把煙蒂燒到點燃後投擲，被依放火、竊盜、毀損罪移送法辦。

據了解，洪男有竊盜前科，警詢時還推託「不要告訴我爸媽」，警方跟iRent公司調閱資料，證實他犯案用的機車是他人所租借，事後也跟受波及的機車車主製作完毀損筆錄。

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台北市大同區今天凌晨發生火燒車，當時火勢猛烈但無人報警，轄區員警巡邏經過見狀打119，即時阻止災害擴大。記者翁至成／翻攝
台北市大同區今天凌晨發生火燒車，當時火勢猛烈但無人報警，轄區員警巡邏經過見狀打119，即時阻止災害擴大。記者翁至成／翻攝
台北市大同區今天凌晨發生火燒車，當時火勢猛烈但無人報警，轄區員警巡邏經過見狀打119，即時阻止災害擴大。圖／民眾提供
台北市大同區今天凌晨發生火燒車，當時火勢猛烈但無人報警，轄區員警巡邏經過見狀打119，即時阻止災害擴大。圖／民眾提供
台北市大同區今天凌晨發生火燒車，當時火勢猛烈但無人報警，轄區員警巡邏經過見狀打119，即時阻止災害擴大。記者翁至成／翻攝
台北市大同區今天凌晨發生火燒車，當時火勢猛烈但無人報警，轄區員警巡邏經過見狀打119，即時阻止災害擴大。記者翁至成／翻攝

Gogoro iRent 監視器 竊盜 縱火

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