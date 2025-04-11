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驚悚一瞬間！高雄婦摔落輕軌軌道 險遭列車輾過去
高雄64歲郭姓女子今下午3時許，走路經過青海路與馬卡道路口輕軌軌道時，因重心不穩摔到軌道上，當時正巧有輕軌列車經過，所幸駕駛迅速煞車，僅車頭輕微碰到郭女，郭女幸運未遭輾過，救護車到場後，確認她僅受跌倒擦傷，送醫檢查後無大礙。
鼓山警分局表示，今下午3時許接獲通報，指郭姓女子在青海路與馬卡道路口被輕軌列車撞上，隨即派出線上警力到場。
員警到場後調查事發原因，為郭女走路經過輕軌軌道時不穩，突然摔在軌道上，當時正好有列車經過，所幸駕駛應對得宜，僅輕微碰撞郭女。
救護車到場後，郭女傷勢為摔倒導致的輕微擦傷，並無大礙。警方依規定完成現場測繪處理，輕軌列車於事故發生後15分鐘內恢復正常通行，不過，郭女在列車準備經過時穿越軌道，將面臨最高500元罰鍰，警方已掣單舉發。
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