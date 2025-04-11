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台中豐原街頭傳搶案！女子包包遭割斷 警3小時逮2人送辦
陳姓女子今天在台中市豐原區路旁整理後車廂物品時，遭黑衣人持刀割斷背包背帶奪包而去，3小時後警方在北屯區逮捕2名犯嫌，起獲兩人持有的毒品與被害人物品等，訊後依法送辦。
台中市政府警察局豐原分局今天表示，上午獲報豐原圓環北路一段發生搶奪案，女子在路旁自小客車後方整理物品時，突遭1名穿黑色短袖上衣男子持刀割斷斜背包背帶奪包離去，財損約新台幣6000餘元。
警方鎖定特定車輛展開調查，初步了解，2名犯嫌駕駛租賃車輛、掛假車牌，企圖躲避警方追查。警方之後在北屯查獲杜姓男子與黃姓男子，當場起獲兩人持有的毒品與被害人物品等贓證物。全案訊畢依搶奪罪、毒品危害防制條例移台灣台中地方檢察署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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