大甲媽進香明回鑾台中海線 警布重兵嚴防衝突

大甲媽鑾轎預計將在明天回鑾台中海線，晚間駐駕清水區朝興宮，清水、大甲兩地已布重兵警力，加強防制搶轎的暴力衝突，警方表示，由於今年大甲媽鑾轎南下時，出現大量人潮，回程又逢周末假期，依往例預估將湧現更多信眾迎接媽祖，除事前約制沿途接駕各陣頭宮廟，不得有脫序發生搶轎或推擠等行為，並呼籲為免夜間擾人清夢，要求媽祖信眾及沿線接駕陣頭勿燃鞭炮。

清水分局指出，是大甲媽祖鑾轎回鑾進入台中市後，因鑾轎經過時間及行程最長，將以強勢作為，加強防制暴力衝突事件以及沿途設置預防犯罪小組背LED背及標語，提醒民眾注意重要財物，此外，特別規畫機巡警力，於鑾轎行經沿線巡邏，加強取締騎乘改裝噪音車、未戴安全及酒、危駕等違法違規行為，同時加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，呼籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。

大甲分局表示，自大甲媽遶境活動開始迄今，警方持續展開交通大執法勤務，針對在廟會活動時易發生的各類交通違規行為嚴加告發，在大甲媽出巡當天告發闖紅燈7件、轉彎未依規定27件、未戴安全帽117件、逆向行駛16件、酒後駕車2件、無照駕駛26件、其他違規9件，總計告發數達204件。

分局長謝建國表示，本周日（13日）凌晨媽祖鑾轎回到大甲轄區，將宣進入大甲媽遶境的最後高潮，現場人潮勢必洶湧、香火鼎盛，數十萬信眾熱情進入大甲參與回鑾，屆時人潮、車流將再次達到最高峰，警方已在各大路口增派人力，採取彈性封路與疏導，尤其針對闖紅燈、未戴安全帽、酒後駕車、逆向行駛等高風險行為，一律依法告發，毫不寬貸。