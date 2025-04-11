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北市男騎贓車縱火再行竊 警火速3小時逮人送辦

中央社／ 台北11日電

北市大同區承德路1處巷弄今天凌晨發生機車起火事件，幸經警消及早發現並撲滅火勢，但仍有4輛機車燒損，經查為慣竊29歲洪男騎乘贓車至案發點撞車再縱火，依法送辦。

台北市警察局大同分局重慶北路派出所員警今天凌晨1時51分執行巡邏勤務，行經承德路283巷時發現路旁停放機車起火燃燒，緊急通報119消防人員到場協助撲滅火勢，現場造成4輛機車遭焚毀。

警方經調閱監視器發現，案發時有名男子騎乘竊取的共享機車，不明原因衝撞路旁停放機車後，他在現場以打火機引燃煙蒂方式縱火後便離去。

經擴大追查鎖定洪男涉有重嫌，並於今天晨5時許在承德路一帶發現其蹤跡，同時發現洪男在縱火後，還在途中竊取他人包包，立即依竊盜準現行犯將其逮捕。

全案詢後，警方將洪男依刑法公共危險、竊盜及毀損罪嫌移送士林地檢署偵辦。

大同分局呼籲，放火燒燬他人之物致生公共危險者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

北市 竊盜 縱火

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