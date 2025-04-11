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影／最美風景！阿嬤車禍倒地海大生撐傘遮陽 擋車護身

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名八旬阿嬤今天中在中船路過馬路時，被一輛計程車撞到倒在路中，當時正好有多名海大學生在一旁準備吃午餐，顧不得吃飯，第一時間前往協助，分別幫忙擋車避免被撞、撐雨傘擋太陽、幫忙報案，附近民眾都稱讚「街頭最美風景」。

今天中午有一輛計程車準備左轉進入中船路時，轉彎時迎面撞上一名80多歲的老阿媽，阿嬤當場倒地不起。一旁準備用餐的多名海洋大學學生見狀後，立刻前往關心。

今天天氣炎熱，太陽很大，學生怕老阿嬤曝曬在太陽底下趕緊用陽傘幫老阿媽遮陽，並打119幫阿嬤叫救護車。學生說，發現時阿嬤已經倒在路中，有人幫忙撐雨傘、有人報案、有人護在她身旁，大家一起幫忙。

因是用餐時間，來往人車多，救護車抵達現場後送往醫院觀察，阿嬤當場被嚇到無法說話，車禍由警方調查處理。

中午一名阿嬤車禍倒地，多名海大生撐傘遮陽、擋車護身並報案。圖／讀者提供
中午一名阿嬤車禍倒地，多名海大生撐傘遮陽、擋車護身並報案。圖／讀者提供

海洋大學 計程車 阿嬤 雨傘

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