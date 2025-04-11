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南崁溪中有人！桃園老嫗外出散步卻落水 警消即刻救援
桃園昨遭暴雨襲擊，河川溪水因此暴漲，有民眾晚間行經南崁溪自行車道時，意外聽到微弱呼救聲，循聲驚見1名老嫗跌坐溪中受困，桃園警分局警員趕抵發現，老嫗離岸邊有20公尺遠，緊急通報消防局救難人員到場，合力將頭部跌傷的老嫗送醫並找家屬。
桃園分局說，同安派出所昨晚7時50分接獲報案，表示位於桃園區同安街681巷對面的南崁溪畔，有名老太太跌坐在溪水中頻頻呼救，警員陳有廷、李其恩及蕭瑾嫻據報立刻趕往現場協助。
警方到場發現，老嫗受困之處離溪畔約有20公尺遠，趕緊涉水前往老嫗身旁關懷，發現這名76歲陳姓老嫗可能因為太過緊張，突然想不起來自己只是外出散步，最後竟然會跌落溪中，員警檢查發現，老嫗頭部後方有處疑似跌倒撞擊的傷口，立刻通報消防人員到場協助救護。
警方說，消防局第一救災救護大隊埔子分隊救難救護人員到場後，先幫老嫗的傷口做初步處理及檢查，警消合力扶著她沿河床走上岸，再以長背板將老嫗抬上路面後送醫治療，同時聯繫家屬前往照顧，目前已無大礙。
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