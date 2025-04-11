台中中區公園路危老案工地鷹架傾斜…今完成搶險 中午解除道路封鎖

台中中區公園路1處拆除中的大樓昨天鷹架傾斜，警方封閉道路，市府勒令停工並開出2.7萬元罰鍰，要求2日內改善。施工單位今天凌晨已拉回鷹架，並全面加固，都市發展局確認目前安全無虞，中午12時許解除道路管制，恢復人車通行。

台中市中區指標建案「時代公園大廈」危老案，前身為1978年開幕的敬華飯店，正進行拆除作業，昨天頂樓工地鷹架突然發生傾斜，搖搖欲墜，相關單位立即封鎖公園路處理。

都發局指出，該工地領有建照，預計拆除原有建物後原址新建大樓，然昨天拆除工程未依照施工計畫，導致中午時鷹架向外傾斜，造成公安疑慮；都發局依建築法第58條勒令停工，並依建築法、建築管理自治條例裁罰2.7萬元，要求施工單位2天內完成緊急措施。

施工單位與台中結構技師公會、土木技師公會討論，把部分傾倒的結構切割為2部分，今天上午3時許用吊車拉回樓板安全範圍，再全面加固鷹架，後續也會強化施工架與外牆的拉桿。都發局指出，經專業工程人員確認，現場施工架已符合規定無危害安全之虞。