快訊

晴朗炎熱！1地明天飆36度高溫 「這時鋒面到」恐再雷雨轟炸

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

聽新聞
0:00 / 0:00

台中中區公園路危老案工地鷹架傾斜…今完成搶險 中午解除道路封鎖

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中中區公園路1處拆除中的大樓昨天鷹架傾斜，警方封閉道路，市府勒令停工並開出2.7萬元罰鍰，要求2日內改善。施工單位今天凌晨已拉回鷹架，並全面加固，都市發展局確認目前安全無虞，中午12時許解除道路管制，恢復人車通行。

台中市中區指標建案「時代公園大廈」危老案，前身為1978年開幕的敬華飯店，正進行拆除作業，昨天頂樓工地鷹架突然發生傾斜，搖搖欲墜，相關單位立即封鎖公園路處理。

都發局指出，該工地領有建照，預計拆除原有建物後原址新建大樓，然昨天拆除工程未依照施工計畫，導致中午時鷹架向外傾斜，造成公安疑慮；都發局依建築法第58條勒令停工，並依建築法、建築管理自治條例裁罰2.7萬元，要求施工單位2天內完成緊急措施。

施工單位與台中結構技師公會、土木技師公會討論，把部分傾倒的結構切割為2部分，今天上午3時許用吊車拉回樓板安全範圍，再全面加固鷹架，後續也會強化施工架與外牆的拉桿。都發局指出，經專業工程人員確認，現場施工架已符合規定無危害安全之虞。

都發局長李正偉表示，確認該建物已無公安疑慮後，今天中午12時許請警方解除公園路的交通管制，後續業者仍應依規定申請，完成專業簽證與施工諮詢才能復工。

施工單位將傾倒的結構物切割成2部分，再用吊車拉回安全樓板。圖／台中市政府提供
施工單位將傾倒的結構物切割成2部分，再用吊車拉回安全樓板。圖／台中市政府提供
台中中區公園某拆除中建築昨天鷹架傾斜，目前施工單位已完成搶險。圖／台中市政府提供
台中中區公園某拆除中建築昨天鷹架傾斜，目前施工單位已完成搶險。圖／台中市政府提供
警方今天中午12時許解除道路封閉。圖／台中市政府提供
警方今天中午12時許解除道路封閉。圖／台中市政府提供

公安 建物 建築

延伸閱讀

台中拆除工程樓板鷹架傾斜 市府開罰2.7萬限2天改善

影／台中公園旁建案鷹架突傳傾斜 警方緊急封路因應

影／台中「時代公園大厦」驚傳鷹架傾斜 驚險空拍畫面曝

搖搖欲墜…中市中區公園路工地鷹架傾斜封路 市府派員了解中

相關新聞

基隆港碼頭1司機低頭走路…被駛來貨櫃車撞死 肇事者：完全沒看到人

基隆港西19碼頭中櫃聯合調度中心兩輛貨櫃曳引車靠近作業，其中一輛車蕭姓司機下車走在路中，遭另一輛車張姓司機的車撞及，蕭男...

台中中區公園路危老案工地鷹架傾斜…今完成搶險 中午解除道路封鎖

台中中區公園路1處拆除中的大樓昨天鷹架傾斜，警方封閉道路，市府勒令停工並開出2.7萬元罰鍰，要求2日內改善。施工單位今天...

台東強國街鐵皮出租屋火警嗆死1房客 隔天雜物堆裡赫見1女焦屍

台東市強國街1棟鐵皮出租屋8日晚間發生火警，造成1名50歲葉姓男子送醫不治。患有精障的林女疑蹤火，遭聲押獲准。未料，隔天...

影／三重永安北路公寓外牆磁磚水泥崩落 砸毀6機車

新北市三重區永安北路一段11巷公寓外牆磁磚與混凝土塊今天凌晨崩落，砸毀6輛機車。警方獲報到場，拉起封鎖線管制人車通行，後...

機車牌上貼「義交執行勤務中」遭質疑 大雅警追查、依法開罰

大雅男子昨晚停等紅燈時，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」，男子旋即撕下紙張，生氣...

影／水公司修漏挖破瓦斯管！新竹市中正路瓦斯外洩 預估6小時搶修

自來水公司委外廠商今天上午於新竹市中正路修漏管線，未料施工人員不慎挖破瓦斯管線，外洩的瓦斯衝破管線，造成大量泥水噴出，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。