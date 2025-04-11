台東強國街鐵皮出租屋火警嗆死1房客 隔天雜物堆裡赫見1女焦屍

台東市強國街1棟鐵皮出租屋8日晚間發生火警，造成1名50歲葉姓男子送醫不治。患有精障的林女疑蹤火，遭聲押獲准。未料，隔天消防人員火調時於2樓房間再發現1具女性遺體，死因待檢察官相驗。

警消表示，經查2樓發現的女性遺體為40歲顏姓女租客，是居住於2樓的房客。和事發當晚不幸身亡的葉姓男同為2樓房客。

這起火警發生在8日晚間8時許，消防局接獲報案，指強國街1棟鐵皮屋起火，出動特搜、台東、大豐等消防分隊共10車56名人員前往救援。消防人員抵達現場時，火勢已從1樓向2樓竄燒，並不時有電線爆裂聲響傳出，搶救人員拉起水線滅火，約30分鐘即控制火勢。

搶救過程中傳出有人受困2樓，消防人員控制火勢後搜尋，在一間房內發現50歲葉姓男子倒地，已無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治。隔天火調時，消防隊員在2樓雜物堆裡再尋獲1女子遺體。消防局表示，現場雜物多，當天晚上昏暗，燈光不足，未能發現該遺體，隔日火調時，在一堆雜物裡才發現有人，但已燒成焦屍。

警方調查，火警發生前，有人曾看到住在該處的50歲林姓女租客在現場出沒，火災發生後卻不見蹤影；警方調閱監視器畫面並查訪鄰近住戶後，案發後約2小時將林女查緝到案。但林女矢口否認有縱火行為。

根據監視器畫面，林女在火警前曾進出房子，研判與這起火災事件可能有關，附近居民也說，林女曾有多次在房內及房外燃放鞭炮的脫序行為。