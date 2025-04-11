機車牌上貼「義交執行勤務中」遭質疑 大雅警追查、依法開罰

大雅男子昨晚停等紅燈時，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」，男子旋即撕下紙張，生氣將影片PO網質疑「原來當義交就可以遮車牌喔」。大雅分局表示經清查後，發現此機車騎士並非轄區的義交，強調已涉及違反道路交通管理處罰條例第13條第1項第1款之規定，最高可處4800元以下罰鍰。

大雅分局指出，經檢視民眾張貼於網路的影像，得知這名男子昨晚騎機車行經大雅區雅潭路清泉醫院前方，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」，強調這台機車於行駛過程中，有「遮蔽車牌使不能辨認其牌號」的行為，如屬故意造成其他用路人無法辨識或規避交通違規之情形，可處新2400元以上4800元以下罰鍰。