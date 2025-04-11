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機車牌上貼「義交執行勤務中」遭質疑 大雅警追查、依法開罰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大雅男子昨晚停等紅燈時，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」，男子旋即撕下紙張，生氣將影片PO網質疑「原來當義交就可以遮車牌喔」。大雅分局表示經清查後，發現此機車騎士並非轄區的義交，強調已涉及違反道路交通管理處罰條例第13條第1項第1款之規定，最高可處4800元以下罰鍰。

大雅分局指出，經檢視民眾張貼於網路的影像，得知這名男子昨晚騎機車行經大雅區雅潭路清泉醫院前方，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」，強調這台機車於行駛過程中，有「遮蔽車牌使不能辨認其牌號」的行為，如屬故意造成其他用路人無法辨識或規避交通違規之情形，可處新2400元以上4800元以下罰鍰。

警方呼籲，用路人駕駛時「應保持其號牌具可辨識性」之責，不得使號牌不能辨識，以免危害交通秩序或行車安全，再次提醒車主請檢視車輛車牌，以免違規受罰。

大雅男子昨晚停等紅燈時，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」。圖／大雅分局提供
大雅男子昨晚停等紅燈時，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」。圖／大雅分局提供
大雅男子昨晚停等紅燈時，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」。圖／大雅分局提供
大雅男子昨晚停等紅燈時，發現前方機車車牌竟用一張紙遮蔽部分車牌數字，並白紙印上「義交執行勤務中」。圖／大雅分局提供

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