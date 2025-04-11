影／水公司修漏挖破瓦斯管！新竹市中正路瓦斯外洩 預估6小時搶修

自來水公司委外廠商今天上午於新竹市中正路修漏管線，未料施工人員不慎挖破瓦斯管線，外洩的瓦斯衝破管線，造成大量泥水噴出，雖瓦斯公司人員已截斷氣體，但管內仍有殘存氣體，為避免造成危險，已請相關單位疏散群眾，並緊急處理危機。

新竹瓦斯公司指出，今天上午10時47分接獲消防局通報，指中正路附近傳出瓦斯異味，公司隨即派員趕往現場，並於10時55分抵達。經查為自來水工程施工時誤挖瓦斯管，導致瓦斯外洩，目前已開挖止氣中，預計修復時間6小時。