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影／水公司修漏挖破瓦斯管！新竹市中正路瓦斯外洩 預估6小時搶修
自來水公司委外廠商今天上午於新竹市中正路修漏管線，未料施工人員不慎挖破瓦斯管線，外洩的瓦斯衝破管線，造成大量泥水噴出，雖瓦斯公司人員已截斷氣體，但管內仍有殘存氣體，為避免造成危險，已請相關單位疏散群眾，並緊急處理危機。
新竹瓦斯公司指出，今天上午10時47分接獲消防局通報，指中正路附近傳出瓦斯異味，公司隨即派員趕往現場，並於10時55分抵達。經查為自來水工程施工時誤挖瓦斯管，導致瓦斯外洩，目前已開挖止氣中，預計修復時間6小時。
新竹市消防局表示，接獲報案後已派遣車組趕抵，並通報瓦斯公司派人前往處理，由於現場有瓦斯外洩情形，消防人員立即拉起封鎖線，並以水線防護避免爆炸，現場已灑水周邊防護，無爆炸危險。
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