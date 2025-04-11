快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

聽新聞
0:00 / 0:00

北市共享機車起火燃燒！警調監視器...竟見他下車催油門讓車自撞

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一輛被人棄放在台北市大同區承德路283巷路邊的共享機車（iRent）今天凌晨近2點不明原因起火燃燒，巡邏員警見狀立刻通報119滅火，經消防人員撲滅火勢，現場無人受傷，共4輛機車受損。

由於起火燃燒的機車是共享機車，警方調閱監視器畫面釐清，赫然發現一名男子騎共享機車到附近後，人下車，接著刻意催油門，放手讓空車衝撞路邊其他機車離去，不久之後機車就起火。

警方根據衣著特徵，今天清晨5點多循線在路上逮到他，清查身分是29歲洪姓男子，誇張的是，他逃逸後，還在離了一段路，見他人遺忘在機車上的包包，隨手偷走。員警依準現行犯逮捕他，警詢後依竊盜、公共危險、毀損罪移送法辦；而起火原因待後續釐清。

台北市大同區承德路283巷今天凌晨近2點，一輛共享機車不明原因起火燃燒。記者翁至成／翻攝
台北市大同區承德路283巷今天凌晨近2點，一輛共享機車不明原因起火燃燒。記者翁至成／翻攝
台北市大同區承德路283巷今天凌晨近2點，一輛共享機車不明原因起火燃燒。記者翁至成／翻攝
台北市大同區承德路283巷今天凌晨近2點，一輛共享機車不明原因起火燃燒。記者翁至成／翻攝

消防人員 特徵 監視器

延伸閱讀

北市房價難跌？「金龍海嘯」最猛烈時 交易量大減、一坪仍漲7萬元

毛畯珅遭控不當對待幼兒 北市教育局再罰6000元

滿地碎片...街友發酒瘋狠砸新北板橋提款機 警獲報3小時逮人

北市議員陳怡君涉詐延押庭期排定 「饅頭主任」遭延押2月

相關新聞

「宏泰」貨輪Z字形移動、釋放錨爪勾斷海纜線 檢方起訴大陸籍船長

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字...

基隆港碼頭1司機低頭走路…被駛來貨櫃車撞死 肇事者：完全沒看到人

基隆港西19碼頭中櫃聯合調度中心兩輛貨櫃曳引車靠近作業，其中一輛車蕭姓司機下車走在路中，遭另一輛車張姓司機的車撞及，蕭男...

影／水公司修漏挖破瓦斯管！新竹市中正路瓦斯外洩 預估6小時搶修

自來水公司委外廠商今天上午於新竹市中正路修漏管線，未料施工人員不慎挖破瓦斯管線，外洩的瓦斯衝破管線，造成大量泥水噴出，雖...

北市共享機車起火燃燒！警調監視器...竟見他下車催油門讓車自撞

一輛被人棄放在台北市大同區承德路283巷路邊的共享機車（iRent）今天凌晨近2點不明原因起火燃燒，巡邏員警見狀立刻通報...

影／她開車紅燈右轉遭警鳴笛攔下爆氣嗆聲 警開單安撫「不要生氣」

年約50歲吳姓女子昨晚10時許駕駛轎車，行經台南市成功路與西門路口紅燈右轉，第五分局巡邏員警發現後鳴笛攔查，未料，吳女情...

高雄網紅美甲店遭貼大量討債紙條 貼紙男落網才知找錯人

高雄網紅「仙境女孩」經營的美甲店大門，昨天凌晨遭貼了上多張討債紙條，令路人驚奇。警方追捕涉案的黃姓男子，查出黃男是要向美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。