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北市共享機車起火燃燒！警調監視器...竟見他下車催油門讓車自撞
一輛被人棄放在台北市大同區承德路283巷路邊的共享機車（iRent）今天凌晨近2點不明原因起火燃燒，巡邏員警見狀立刻通報119滅火，經消防人員撲滅火勢，現場無人受傷，共4輛機車受損。
由於起火燃燒的機車是共享機車，警方調閱監視器畫面釐清，赫然發現一名男子騎共享機車到附近後，人下車，接著刻意催油門，放手讓空車衝撞路邊其他機車離去，不久之後機車就起火。
警方根據衣著特徵，今天清晨5點多循線在路上逮到他，清查身分是29歲洪姓男子，誇張的是，他逃逸後，還在離了一段路，見他人遺忘在機車上的包包，隨手偷走。員警依準現行犯逮捕他，警詢後依竊盜、公共危險、毀損罪移送法辦；而起火原因待後續釐清。
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