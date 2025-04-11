北市共享機車起火燃燒！警調監視器...竟見他下車催油門讓車自撞

一輛被人棄放在台北市大同區承德路283巷路邊的共享機車（iRent）今天凌晨近2點不明原因起火燃燒，巡邏員警見狀立刻通報119滅火，經消防人員撲滅火勢，現場無人受傷，共4輛機車受損。

由於起火燃燒的機車是共享機車，警方調閱監視器畫面釐清，赫然發現一名男子騎共享機車到附近後，人下車，接著刻意催油門，放手讓空車衝撞路邊其他機車離去，不久之後機車就起火。