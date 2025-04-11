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影／她開車紅燈右轉遭警鳴笛攔下爆氣嗆聲 警開單安撫「不要生氣」
年約50歲吳姓女子昨晚10時許駕駛轎車，行經台南市成功路與西門路口紅燈右轉，第五分局巡邏員警發現後鳴笛攔查，未料，吳女情緒失控喊冤，還叫員警閉嘴，爆氣「你就開單讓我走」，隨後到場員警不斷安撫其情緒。最後，警方依道路交通管理處罰條例舉發，可處600元罰鍰。
有網友在路邊旁吃麵，目睹整個過程，還將影片PO上社群「吃麵也有好戲看」，他貼文指出，女子討厭警察前後夾攻，然後叫警察閉嘴。女子違規在先，手機拿起來就是拍說自己被冤枉，好好笑。
據了解，吳女不斷向員警喊冤，「魯」了半天，到最後「你就開單讓我走」，到場支援員警則不斷安撫她「你不要生氣」，這才結束這場街頭風波。
第五分局交通組長許双繻說，昨日晚間10時許，1名女子駕駛車輛於成功路與西門路口紅燈右轉，經分局員警現場鳴笛攔查，並依道交管理處罰條例第53條2項舉發，可處600元罰鍰。同時呼籲，駕駛應遵守交通規則，勿危害他人安全。
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