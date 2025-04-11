高雄網紅美甲店遭貼大量討債紙條 貼紙男落網才知找錯人

高雄網紅「仙境女孩」經營的美甲店大門，昨天凌晨遭貼了上多張討債紙條，令路人驚奇。警方追捕涉案的黃姓男子，查出黃男是要向美甲店其他租客要債，與仙境女孩無關。

據了解，仙境女孩在高雄市新興區中山一路經營美甲店，2樓租給1對婚姻離異的男女當工作室，因男租客與他人有20萬元債務糾紛，已經搬離租屋約1個月，不料債務人以為仙境女孩與男租客有合夥關係才找上門。

昨天凌晨1時許，路人發現已打烊的美甲店，鐵門遭貼上多張紙張，稱「人在做天在看」、「欠錢還錢」等字句，覺得奇怪，貼網稱「這不是高雄一群知名網紅合開的美業嗎」 。店方也留言，是其他人的私事，已經報警提告，不需要八卦，因為這個不屬於仙境女孩發生的事情，也沒有任何關聯 。

新興警分局中山路派出所員警網搜，發現網路流傳的貼文，前往查訪，才知道2樓租客因債務與人發生糾紛，竟在美甲店1樓鐵門張貼字條，店方開門營業時發現，已經撕下字條，也感無奈。