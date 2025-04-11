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新北貨車倒車撞倒行人捲入底盤！拖行壓斷他3根肋骨

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天上午發生1件恐怖車禍，23歲年輕人剛剛停妥機車在巷內行走，後方突然出現1輛倒退行駛的貨車，把他撞倒捲進車底拖行數公尺，脫困之後送醫，肋骨斷了3根住院治療中。

據了解，昨天上午北部地區下大雨，大約9時10分，何姓男子騎乘機車要去上班，在三重湯城園區後方的重新路五段613巷內，剛剛停好車，身上還穿著雨衣、頭戴安全帽，走在巷弄中央。

這條巷子很狹窄，扣掉路旁停車，大約只剩1輛車可通行的寬度，53歲蔡姓司機駕駛物流貨車在巷內倒退，沒看見後方背對車行走的何男，撞倒後捲進車底拖行數公尺才發現。

或許何男因頭戴機車安全帽才沒受到更大傷害，脫困後送醫急救，發現3根肋骨被壓斷，持續住院治療中。警方獲報到場，依交通事故處理流程測繪記錄，肇事責任尚待釐清。

新北市三重區昨天上午有1名23歲年輕人，剛剛停妥機車在巷內行走，後方突然出現1輛倒退行駛的貨車，把他撞倒捲進車底拖行數公尺，脫困之後送醫，肋骨斷了3根住院治療中。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天上午有1名23歲年輕人，剛剛停妥機車在巷內行走，後方突然出現1輛倒退行駛的貨車，把他撞倒捲進車底拖行數公尺，脫困之後送醫，肋骨斷了3根住院治療中。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天上午有1名23歲年輕人，剛剛停妥機車在巷內行走，後方突然出現1輛倒退行駛的貨車，把他撞倒捲進車底拖行數公尺，脫困之後送醫，肋骨斷了3根住院治療中。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天上午有1名23歲年輕人，剛剛停妥機車在巷內行走，後方突然出現1輛倒退行駛的貨車，把他撞倒捲進車底拖行數公尺，脫困之後送醫，肋骨斷了3根住院治療中。記者林昭彰／翻攝

三重 安全帽

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