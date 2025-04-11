新北貨車倒車撞倒行人捲入底盤！拖行壓斷他3根肋骨

新北市三重區昨天上午發生1件恐怖車禍，23歲年輕人剛剛停妥機車在巷內行走，後方突然出現1輛倒退行駛的貨車，把他撞倒捲進車底拖行數公尺，脫困之後送醫，肋骨斷了3根住院治療中。

據了解，昨天上午北部地區下大雨，大約9時10分，何姓男子騎乘機車要去上班，在三重湯城園區後方的重新路五段613巷內，剛剛停好車，身上還穿著雨衣、頭戴安全帽，走在巷弄中央。

這條巷子很狹窄，扣掉路旁停車，大約只剩1輛車可通行的寬度，53歲蔡姓司機駕駛物流貨車在巷內倒退，沒看見後方背對車行走的何男，撞倒後捲進車底拖行數公尺才發現。