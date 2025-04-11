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基隆港碼頭1司機低頭走路…被駛來貨櫃車撞死 肇事者：完全沒看到人
基隆港西19碼頭中櫃聯合調度中心兩輛貨櫃曳引車靠近作業，其中一輛車蕭姓司機下車走在路中，遭另一輛車張姓司機的車撞及，蕭男送醫急救不治，警方採證調查報請檢方相驗，釐清肇事原因及責任。
基隆港務警察總隊調查，新碼頭中隊上午獲報，張姓司機（55歲）今天上午8時40分許，駕駛營業貨櫃曳引車行經聯合調度前道路時發生交通事故，蕭姓司機（59歲）被撞擊倒地無意識，現場留有大灘血跡。
經基隆港救護車救護人員趕至現場，先在現場急救10分鐘，將傷者蕭男送醫，因撞擊力大，傷者OHCA（到院前心肺功能停止），9時7分宣告不治。新碼頭中隊封鎖現場，總隊現場拍照採證，並報請檢方相驗。
肇事張姓司機表示，他完全沒有看到，他也不知道撞到人。事故原因及肇事責任仍待檢警釐清。蕭男疑似拿文件下車要辦手續，走在路上被撞及。
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