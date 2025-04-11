台東酒駕扣車占空間連雙B都有 警籲車主速領回不然直接拍賣

台東查扣酒駕車輛居高不下，使得分局或分駐（派）出所空間限縮，甚至有些車主執行完畢後乾脆不領回，其中不乏雙B轎車；警局交通隊表示，移置保管車輛如經通知後逾期未領回，警方將依規定進行公開招標拍賣作業。

交通隊指出，.違規查扣車輛移入保管場後，未即時領車者，2個月內寄送限期（收到通知書之日起7日內）領回通知書，若未即時前往拖吊場領回時，將按日額外收取保管費，汽車每日100元、機車每日50元。

根據縣警局資料統計近3年取締酒駕件數，2022年164件、2023年246件及2024年337件，其中直接查扣保管車輛計，不過，至今仍有逾輛，車主未領回去，不乏名貴雙B車輛，占據空間外，也造成分局或分駐（派）出所困擾。

交通隊指出，常見車主不領回之態樣為公共危險（含一般酒駕查扣）、車牌已遭註銷及權利車居多，以涉酒駕的車輛為例，因其牌照須查扣2年且期間內也不能重新領牌，加上部份車齡較久、外觀顏值不高的車主便不領回車輛。

此外，目前車輛保管場最大容量為汽車65輛、機車160輛，目前尚有空間可容納違規汽機車，但仍有數部車輛停放超過3個月以上，累計保管費1萬多元，若車輛經通知後逾期未領回，將依規定公開招標拍賣，呼籲車主盡快領回。

議員簡維國表示，他建議相管違規車輛保管，尤其是酒駕部分，行政罰責執行完畢後，車輛扣牌就通知車主把車自行牽回保管，而不是都集中由警方管理，可降低停駐空間被限縮。