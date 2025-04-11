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「宏泰」貨輪Z字形移動、釋放錨爪勾斷海纜線 檢方起訴大陸籍船長

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖間通信使用，檢方認王涉犯電信管理法毀壞海纜相關設施罪嫌起訴，7名船員犯罪嫌不足均不起訴。

檢方指出，王姓船長明知「宏泰58」貨船上電子海圖均有標示我國海底電纜位置，且台南北門區外海5浬處海底設有台澎第3海纜纜線，此纜線作為連接臺灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信使用，該區域也是我國政府公告禁錨區，船隻不得下錨。

未料，王自2月22日晚間10時許起至25日3時許止，在台南市北門區西方5浬附近，指示船員將錨爪釋放下水拖行，並駕船在台澎第3海纜上方以Z字型徘徊，利用錨爪勾斷台澎第3海纜纜線。

海巡署人員接獲通報，得知「宏泰58」貨船於警戒區徘徊，2月25日2時30分許，駕駛船艇前往該地點驅離「宏泰58」貨船，同日3時24分，接獲中華電信網路技術分公司客戶管理處通知台澎第3海纜斷纜無訊號，隨即攔停「宏泰58」貨船，並請船隻回台南安平商港配合調查而查獲。

案發後，經檢方訊問後，認王涉毀壞海纜相關設施罪嫌重大且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

其餘7名大陸籍船員認也均涉犯相關罪嫌，惟無聲請羈押必要，經檢察官諭知均限制住居及限制出境、出海，且該7名大陸籍船員均施以科技設備監控。

檢方指出，王涉犯電信管理法第72條第1項毀壞海纜相關設施罪嫌，依法提起公訴，並請法院審酌王姓被告始終否認犯行，犯後態度非佳，建請量處適當之刑。另7名大陸籍船員經專案小組調查後，認犯罪嫌疑不足，均為不起訴處分，將由權責單位依法遣送出境。

中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，台南地檢署今日偵結起訴。圖／本報資料照
中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，台南地檢署今日偵結起訴。圖／本報資料照

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