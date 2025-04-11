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高雄50歲男開豐田轎車失控衝撞！路邊14輛機車「如骨牌」倒整排
50歲的王姓男子今天凌晨開車追撞停等紅燈的轎車，失控偏向，撞向路邊成排機車，造成他人15輛汽機車及微型電動二輪車受損。目擊者以為他酒駕，但警方酒測並沒酒精反應，確實肇事原因由警方調查。
今天凌晨零時許，王姓男子駕駛豐田白色轎車，疑因精神不濟，經過高雄市楠梓區德賢路與翠屏路口，追撞停等紅燈的黑色轎車，失控偏向才撞往路邊的停車。
停在路旁停車格的12輛機車與2輛微型電動二輪車，幾乎成排倒下或連帶擦撞受損，王男臉部輕微挫傷。
楠梓警分局據報，對王男酒測，無酒精反應，確實肇事原因由交通警察大隊釐清肇責，王可能需負全責賠償。
警方表示，若長時間連續駕駛或感到身體不適，應先行休息待體力恢復後再行上路，並隨時注意車前狀況，維護自己與大眾用路安全。
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