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才裝好防護網！今凌晨第3起墜樓 台中勤美誠品哀悼：會持續加強預防

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中梁姓女子今天凌晨從勤美誠品墜樓，送醫搶救不治，這是勤美誠品近期第3起墜樓事故。勤美誠品表示，經過之前的事件，已全面加裝防護網，也加強安全巡檢與防護，今天凌晨的事件是其破壞安全設施導致，會持續加強預防措施。

警方表示，今天凌晨1時許獲報，西區公益路勤美誠品店前有人倒臥，到場後確認死者身分是26歲梁姓女子，消防人員送往中國附醫搶救仍回天乏術。警方調閱監視器，發現她凌晨0時許隻身搭電梯到11樓停車場，初步排除外力介入，已報請地檢署相驗，也聯繫梁女住在桃園的家屬。

勤美誠品稍早透過臉書發表聲明，對近日發生的不幸事件深感哀痛，也向逝者表達哀悼。商場已經在3月21日施作停車場防護措施，3月27日全面加裝防護網，本次事件是民眾破壞安全設施所致，勤美誠品會持續與相關單位合作，強化支持與預防措施，也請社會大眾勿散播未經證實的資訊。

勤美誠品近期發生的墜樓事件還有2月24日年約50歲的男子、3月18日22歲蔡姓女子，都是從賣場11樓停車場墜樓，不幸去世，今天凌晨的梁姓女子是今年第3起墜樓事件。

台中勤美誠品今天凌晨再傳墜樓事故，已是今年第3起，勤美誠品表示是民眾破壞安全設施導致。本報資料照
台中勤美誠品今天凌晨再傳墜樓事故，已是今年第3起，勤美誠品表示是民眾破壞安全設施導致。本報資料照

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