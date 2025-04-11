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賠1萬喬不攏！法國限量機車違停施工區遭路樹壓毀 竹市府協調

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市香山區中華路五段道路施工中，日前因強降雨導致路樹倒塌，有市民反映其機車遭壓毀，修復費用高達12萬，但施工單位僅願賠1成，引發不滿。市府表示，該車違規停車，且路樹倒塌與施工無因果關係，由於金額落差過大，持續協調中。

中華路五段3月初道路施工，4日因雨天暫停工程，但卻因強降雨導致路樹倒塌，壓損電線並影響交通。新竹市政府獲報後，立即啟動應變機制，派遣委外廠商前往現場處理，僅耗時4小時即順利排除路樹倒塌障礙，並恢復道路通行。

不過事後卻有市民反映，事發當日雖為雨天未施工，但施工區域卻未設置妥善支撐，大樹在未經固定情況下傾倒，壓毀其停放於店門口的限量進口機車，整台車車架受損、幾近報廢。

車主表示，由於該機車為法國Peugeot限量款，全台不到百輛，二手市價仍逾9萬元，維修預估費用高達12萬。事故至今已逾一個月，但工地（施工單位）的保險公司僅願意理賠約1萬元，讓他怒批：「如乞丐施捨」。

新竹市政府工務處回應，香山區中華路五段3月4日因強降雨導致路樹倒塌，壓損電線並影響交通。市府接獲通報後，立即啟動應變機制，派遣委外廠商前往現場處理，並協調相關單位投入救援作業。樹木傾倒地點雖為工程施工範圍，但與工程施作並無直接關聯。

工務處指出，倒塌的路樹也造成一輛停放在路旁的機車損毀，該輛機車停放於紅線區域，屬於違規停車行為。

工務處說明，針對後續賠償事宜，目前雙方在賠償金額上仍存在認知差異。該輛機車原車價為12萬多元，車主報出的維修費用達11萬多元，而保險公司初步估算的理賠金額僅約1萬多元，主因為該車已有7年車齡。由於金額落差過大，相關單位仍持續協調中。

新竹市香山區中華路五段道路施工中，日前因強降雨導致路樹倒塌，有市民反映其機車遭壓毀，修復費用高達12萬，但施工單位僅願賠1成，引發不滿。圖／新竹市政府提供
新竹市香山區中華路五段道路施工中，日前因強降雨導致路樹倒塌，有市民反映其機車遭壓毀，修復費用高達12萬，但施工單位僅願賠1成，引發不滿。圖／新竹市政府提供
新竹市香山區中華路五段道路施工中，日前因強降雨導致路樹倒塌，有市民反映其機車遭壓毀，修復費用高達12萬。圖／取自新竹大小事
新竹市香山區中華路五段道路施工中，日前因強降雨導致路樹倒塌，有市民反映其機車遭壓毀，修復費用高達12萬。圖／取自新竹大小事
車主表示，由於該機車為法國Peugeot限量款，全台不到百輛，二手市價仍逾9萬元，維修預估費用高達12萬。圖／新竹市政府提供
車主表示，由於該機車為法國Peugeot限量款，全台不到百輛，二手市價仍逾9萬元，維修預估費用高達12萬。圖／新竹市政府提供

強降雨 新竹 路樹

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