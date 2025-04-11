影／高雄94歲老翁開富豪闖紅燈撞傷騎士肇逃！ 一路衝停車場撞毀2車

94歲劉姓老翁今天上午開車載妻子買早餐，回家途中闖紅燈，造成機車騎士為了閃避他的車摔傷，他未停車，在下個路口卻撞進停車場再撞2輛汽車，夫妻也受傷送醫，全案由警方依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌查辦。

今天上午7時30分許，劉姓老翁駕駛富豪轎車，載84歲妻子許姓老婦回家途中，經過高雄市新興區復興一路與六合一路口闖紅燈，造成綠燈直行的機車騎士周姓老翁（70歲）因緊急煞車摔車，身上多處擦挫傷。

但是，劉姓老翁沒停車，繼續沿復興一路直行北上，卻在下個路口復興一路與七賢一路口要左轉時，疑因緊張，車輛失控，衝進路口的停車場，撞毀2輛轎車才停下。

警方據報，分別趕去第一車禍現場，請救護車將周姓騎士送往大同醫院治療，周姓騎士挫傷無大礙；同時員警到第二車禍現場，發現肇事的劉姓老翁夫婦也因撞車挫傷。劉翁頭部在猛烈撞擊時，頭部撞方向盤，有輕微腦出血現象，但與妻子都意識清楚，送高醫急救，已無大礙。