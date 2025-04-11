台中勤美誠品26歲女墜樓亡 近期第3起...警方籲加強防護

台中市勤美誠品商場前道路今凌晨傳出墜樓意外，警消到場發現梁姓女子倒臥在地重傷，緊急送醫搶救仍不治，警方調閱監視器、現場鑑識，排除外力介入，但這也是該商場近期內發生第三起墜樓，警方除報請檢方相驗，也將和商場討論加強防護措施。

台中第一分局今凌晨1點多獲報，西區公益路勤美誠品前有人倒臥在地，經查身分為梁姓女子（26歲），當時倒臥在館前路上傷勢嚴重，消防人員緊急送往中國附醫救治仍身亡。

警方調查，梁女12點多獨自搭電梯上11樓停車場，沒多久就墜樓，經現場監視器、鑑識小組蒐證，排除外力介入，將報請台中地檢署相驗釐清死因。警方已經聯繫在桃園的家屬處理。

由於這已經是勤美誠品近期來第三起墜樓事故，警方表示，將持續聯繫勤美商場加強防護措施，也呼籲民眾重視生命安全，若有困難可尋求專業協助，警方將全力協助後續處理，確保案情釐清。

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