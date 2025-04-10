今早桃園八德涵管被沖走工人 傍晚在30公里外大園尋獲浮屍

今早鋒面帶來的大雷雨造成各地積淹水，在桃園八德進行下水道纜線檢整作業的鄧姓工人當場被急流沖走失蹤，桃園市消防局救難人員順流在皮寮、茄苳2溪流域搜救無著，有民眾傍晚在直線距離30公里外的大園區南崁溪旁發現浮屍，經環保公司老闆確認是失蹤的這名鄧姓工人。

119勤指中心今天傍晚5時47分接獲報案指出，位於大園區西溪路735號南崁溪旁發現有名男子在溪流中載浮載沉，請派員前往協助搶救，消防局立刻派遣第三救災救護大隊竹圍分隊出動5輛消防車、2輛救護車共17名救難救護人員馳援。

救難人員於晚間6時5分趕抵現場，回報發現溺水者成仰躺狀浮於水面上，立刻架梯下水進行救援，耗費27分鐘才將溺者打撈上岸，救護人員初步檢傷發現，溺者為男性已經屍僵、明顯死亡，未送醫急救，後續交由轄區大園警分局三菓派出所調查溺者身分並尋找家屬。

消防局表示，由於溺者身形和身上穿著與今天上午10時21分在桃園區桃鶯路與八德區永福西街交叉口下水道涵管遭沖走的失蹤工人相似，研判應是同1人，立刻通知申邦環保實業公司楊姓負責人前往確認，經指認確定是失蹤鄧姓工人無誤。