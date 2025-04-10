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離奇！高雄婦遭「舊衣山」活埋喪命 無外傷查不出窒息原因
高雄市橋頭區田中路某舊衣回收場昨天發生衣物崩塌，蔡姓女員工遭舊衣山「活埋」喪命，橋頭地檢署今安排相驗，蔡女無外傷，也無明顯機械式窒息跡象，法醫已安排斷層掃描，若仍無法確認致死原因，將擇期解剖複驗。
據了解，該間舊衣場堆積舊衣山約兩層樓高，每捆整理好的衣物重約百公斤，昨上午九時許，57歲蔡女正在舊衣山下揀選時，突然遭大量衣物活埋。
警消抵達時，蔡女被埋在衣物堆中，因苦尋不到下落，最後出動夾子車，逐一將上層衣物撥開，再用人工挖掘，才在眾多衣物裡找到遭活埋的蔡女，她獲救時已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。
今檢方安排相驗，蔡女無外傷，也無明顯機械式窒息跡象；機械式窒息為暴力作用引起的外呼吸障礙。
檢方解釋，依據部位不同，機械式窒息可分為、閉塞呼吸道入口所致的窒息、壓迫頸項部所致的窒息、異物堵塞呼吸道所致的窒息、液體吸入呼吸器官所致的窒息、壓迫胸腹部所致的窒息、體位性窒息。
由於蔡女僅從外觀無法看出致命傷，上查不出窒息原因，法醫已排定電腦斷層掃描，若仍無法診斷致命原因，將擇期解剖複驗。
昨意外發生後，高雄市勞工局勞檢處立即派員了解，初步調查研判，該回收場所堆放舊衣未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施，因結構不穩才釀成災害，已對雇主開罰，並勒令停工，涉犯過失部分由橋檢調查釐清。
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