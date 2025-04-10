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影／「才叫他先走」下秒就掉下去了 生還工人驚魂未定

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

承攬桃園市八德區公所「雨水下水道巡檢清疏急設施修繕工程」的申邦環保實業公司，今天上午派3名工人在桃園、八德區交界進行雨水下水道纜線檢整作業，上午10點多瞬間強降雨，鄧姓工人爬上孔洞時，突遭湍急水流沖走失蹤，獲救同事回想當下仍全身發抖，消防局持續搜救中。

這名和49歲鄧姓工人倆倆一組到下水道涵管中作業的生還同事說，上午8點他們3人抵達派工的桃園區桃鶯路和八德區永福西街交叉口，由他和鄧下去涵洞作業，另名同事在上面監控，剛開始沒下雨，大約2小時突然傳來很大的落雨聲響，上面同事大喊「收工了，快上來！」

生還工人回想，當時已經做到孔洞附近，身旁的水流突然變得很湍急，剛好又聽到上面同事叫收工，於是趕緊收拾工具，往梯子的方向走去，「阿倫他走在我前面，我叫他先上去，才剛幫他先拿著工具桶，讓他可以抓著爬梯上去，就聽見上面同事大喊『阿倫掉下去被沖走了！』」

工人顫抖著說，當時他緊抓著纜線，讓自己保持平穩不被湍急的水流沖走，聽到阿倫被沖走失蹤，讓他更混亂又慌張，不知道阿倫是手沒抓穩，還是腳滑了，至今他仍不清楚同事阿倫怎麼會被水沖走。

桃市消防局第一救災救護大隊中路分隊隊員說，接獲搶救溺水事件，立刻和特搜大隊的隊員一起從鄧姓工人落水地點的涵管開始，順著水流方向徒步往下查看，就是由皮寮溪一路搜索至可通行至少有1公里距離的明管為止，終點匯聚的茄苳溪出口也派員監守查看，不過迄今尚未發現鄧某身影，接下來仍會持續搜索，期待有好結果。

協助到下水道涵管搜尋的特搜隊員說，一路搜尋到國際路一段975巷附近，由於水深踩不到地也探不到底，且後面接著是很深的暗管，繼續走下去會滅頂，在下面搜尋時，根本完全無法呼吸，只好返回到路面。

鄧姓工人在下水道涵洞施作時，突遭大水沖走失蹤，桃園市消防局搜救人員沿著涵洞搜尋無著，期待有好結果。記者陳恩惠／翻攝
鄧姓工人在下水道涵洞施作時，突遭大水沖走失蹤，桃園市消防局搜救人員沿著涵洞搜尋無著，期待有好結果。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局一大隊中路分隊和特搜大隊的特搜隊員沿著涵洞搜尋無著，將持續搜索鄧姓工人的下落。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局一大隊中路分隊和特搜大隊的特搜隊員沿著涵洞搜尋無著，將持續搜索鄧姓工人的下落。記者陳恩惠／翻攝
生還工人仍驚魂未定，表示鄧姓同事走在他前面，他要同事先爬上去，沒想到突然被沖走。記者陳恩惠／翻攝
生還工人仍驚魂未定，表示鄧姓同事走在他前面，他要同事先爬上去，沒想到突然被沖走。記者陳恩惠／翻攝

同事 工人 桃園

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