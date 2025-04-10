影／「才叫他先走」下秒就掉下去了 生還工人驚魂未定

承攬桃園市八德區公所「雨水下水道巡檢清疏急設施修繕工程」的申邦環保實業公司，今天上午派3名工人在桃園、八德區交界進行雨水下水道纜線檢整作業，上午10點多瞬間強降雨，鄧姓工人爬上孔洞時，突遭湍急水流沖走失蹤，獲救同事回想當下仍全身發抖，消防局持續搜救中。

這名和49歲鄧姓工人倆倆一組到下水道涵管中作業的生還同事說，上午8點他們3人抵達派工的桃園區桃鶯路和八德區永福西街交叉口，由他和鄧下去涵洞作業，另名同事在上面監控，剛開始沒下雨，大約2小時突然傳來很大的落雨聲響，上面同事大喊「收工了，快上來！」

生還工人回想，當時已經做到孔洞附近，身旁的水流突然變得很湍急，剛好又聽到上面同事叫收工，於是趕緊收拾工具，往梯子的方向走去，「阿倫他走在我前面，我叫他先上去，才剛幫他先拿著工具桶，讓他可以抓著爬梯上去，就聽見上面同事大喊『阿倫掉下去被沖走了！』」

工人顫抖著說，當時他緊抓著纜線，讓自己保持平穩不被湍急的水流沖走，聽到阿倫被沖走失蹤，讓他更混亂又慌張，不知道阿倫是手沒抓穩，還是腳滑了，至今他仍不清楚同事阿倫怎麼會被水沖走。

桃市消防局第一救災救護大隊中路分隊隊員說，接獲搶救溺水事件，立刻和特搜大隊的隊員一起從鄧姓工人落水地點的涵管開始，順著水流方向徒步往下查看，就是由皮寮溪一路搜索至可通行至少有1公里距離的明管為止，終點匯聚的茄苳溪出口也派員監守查看，不過迄今尚未發現鄧某身影，接下來仍會持續搜索，期待有好結果。