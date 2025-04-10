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他PO女落單逛花園夜市被拖走 警追查竟是散布謠言罰6千元
今年農曆春節，社群軟體Thread上一則PO文，指有女子在花園夜市裡好心幫忙扶持裝病的外籍移工，卻被拖走了，並附上雙腿滿是瘀青的圖片，嚇壞許多人。經警方追查，證實為假訊息，認原PO陳姓男子涉社維法送辦，法官認他散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰6000元。
案發當時，台南市警五分局和緯派出所長陳俞宏鄭重澄清說，沒有接獲任何女子遭強制帶離的報案紀錄，對於網路平台之貼文，經查證釐清後也非事實，將通知貼文者到案說明，後續並依法究辦。
經警方循線找到陳男所指遭拖走陳姓女子，她表示，有在花園夜市內遭外勞騷擾，但未遭拖行架走，且該文章內照片並非她本人。
台南簡易庭指出，陳男於2月1日以貼文公開在網際網路上散布不實訊息，使不特定公眾觀看該貼文後，產生對於花園夜市或甚至台南市區治安不良、隨時可能遭他人危害人身安全印象，顯然已影響公共安寧。
台南簡易庭認為，雖陳男辯稱是友人告知，惟又稱該友人事後均已無法聯繫，則其所述友人是否為真實之人，令人懷疑。又陳男稱他與陳女一同逛夜市、陳女途中遭外勞擄走等等，但也未見他於事後向陳女本人確認情況或關心其安危，與常情有違，也與陳女所述她遭外勞騷擾時因一旁有民眾制止，所以移工隨即離去情節不符，所辯顯難採信。
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