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滿地碎片...街友發酒瘋狠砸新北板橋提款機 警獲報3小時逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

街友鄭姓男子日前發酒瘋持酒瓶狠砸新北市板橋區1間郵局提款機，不僅滿地酒瓶碎片，還導致ATM螢幕及觸控面板損壞，警方接獲郵局報案，調閱沿路監視器於獲報3小後逮人，警詢後依毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局本月3日下午1時接獲板橋區國光路上漢生郵局林姓女經理報案指稱，檢視郵局監視器畫面，發現在本月1日下午5時許，大門口旁提款機遭人涉嫌持酒瓶毀損，導致ATM螢幕及觸控面板損壞，還遺留滿地酒瓶碎片，穿著紅色外套逞凶男子犯案後，騎自行車逃離現場。

警方擴大調閱沿路監視器影像，以車追人於本月3日下午4時，在板橋車站內查獲涉案的50歲鄭姓男子到案。據了解，鄭男為街友，平日都在板車站及附近遊盪，疑似當天喝了一整瓶保力達後情緒不佳，一時酒後失控，便持空酒瓶破壞提款機，警詢後前天依毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

街友鄭姓男子日前發酒瘋持酒瓶狠砸新北市板橋區國光路上1間郵局提款機，不僅滿地酒瓶碎片，還導致ATM螢幕及觸控面板損壞，警方獲報3小時逮人。記者王長鼎／翻攝
街友鄭姓男子日前發酒瘋持酒瓶狠砸新北市板橋區國光路上1間郵局提款機，不僅滿地酒瓶碎片，還導致ATM螢幕及觸控面板損壞，警方獲報3小時逮人。記者王長鼎／翻攝
街友鄭姓男子日前發酒瘋持酒瓶狠砸新北市板橋區國光路上1間郵局提款機，不僅滿地酒瓶碎片，還導致ATM螢幕及觸控面板損壞，警方獲報3小時逮人。記者王長鼎／翻攝
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監視器 郵局

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