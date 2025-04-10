妙齡女產死胎丟冰櫃800天 今終於認罪願付44萬冰存費

香港籍黃姓女子在醫院產下21周死胎，自稱連吃飯錢都沒有，未替遺體辦出院、殮葬就失蹤，把遺體丟在醫院冰存800多天，積欠冰存費44萬多元還被訴棄屍罪，黃原矢口不認，但下周將遭遣返，昨和辯護人討論後今改口認罪，法院裁定她限制住居、出境出海8月，可抗告。

檢方起訴指出，黃女（26歲）2022年11月6日在中國附醫產下僅21周死胎，原和禮儀公司約好辦後事並將遺體先冰存，但她卻失聯導致遺體冰存超過800天，事後被通緝落網。

檢方訊時，黃辯稱不知道自己懷孕，醫院說小孩已無呼吸心跳了，因當時身上沒錢，連吃飯都有困難，也忘記是哪間禮儀社，不知怎麼解決；黃女辯護人則說，黃懷孕胚胎尚未滿24週，應視為「醫療廢棄物」。

檢方認為，黃女懷孕21周，產下死胎頭圍17公分、胸圍15公分、身長28公分、體重345公克，已具備人類身體形態，依一般社會觀念，自應視為屍體，依遺棄屍體罪起訴她。

台中地院昨開庭審理，黃女仍不認罪，表示沒有遺棄屍體，她也沒有不要小孩，事發當初自己連吃飯的錢都沒有。

禮儀公司人員證稱，黃欠醫院出院費759元，另她自2022年11月6日產下死胎，遺體至今仍冰存在醫院，以冰存費1日500元計算，截至昨天886日，積欠禮儀公司44萬2500元。

黃的辯護人說，黃下周將被遣返回香港，但她目前在台灣已有未婚夫即將成婚，其和收容所討論過，若法院能對黃裁定限制出境、出海，黃就不會立即遭遣返，希望合議庭能下裁定，避免影響到黃結婚後要入境台灣遭阻。

中院今下午再開訊問庭，黃女改口認罪，昨和禮儀公司調解後，承諾4月30日前會支付欠費，並由對方在5月31日前完成遺體殮葬。