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頭份警執行「百斬專案」 車手ATM取款栽了

中央社／ 苗栗縣10日電

警政署推「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉車手。苗栗縣警察局頭份分局接獲檢舉人提供詐欺車手線索，員警利用車手進入超商操作ATM時，當場逮捕。

頭份分局表示，「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾只要提供詐欺車手的關鍵訊息，讓警方成功逮獲車手到案，即可獲得新台幣5萬元的檢舉獎金，共有100個名額。

頭份分局偵查隊今天指出，偵辦詐騙案件期間，也向金融機構、超商店員、潛在被害人等加強宣導，日前接獲檢舉人提供詐欺車手的關鍵訊息，與掌握車手特徵相符，隨即派員趕往現場，見犯嫌進入超商內操作ATM，當場逮捕收水監控手及車手各1名。

分局統計，4月迄今共查獲10名詐欺車手，其中符合「百斬計畫」專案經民眾檢舉而查獲車手計2案3人。

頭份分局長林育旺說，車手在詐騙集團取得現金上扮演重要角色，透過公私協力，只要民眾檢舉的車手經警方確認查獲，每件有5萬元獎勵。

林育旺表示，民眾可至警政署刑事警察局165打詐儀表板「百斬計畫獎5萬車手檢舉專區」提供詐欺車手的關鍵訊息，若情況急迫，也可直接撥打110或165專線，由員警協助完成填報，全民共同打擊詐欺犯罪。

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