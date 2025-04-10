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影／台中倉庫狂囤800公斤非法煙火爆竹 逾管制量100倍最高罰150萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市消防局今查獲大里區一處非法囤積爆竹煙火倉庫，經查內部總量高達800多公斤，已超過管制量100倍以上，煙火爆竹五花八門多達60多種，預計趁著各地廟會、媽祖遶境時機販售給相關單位，消防局除查扣封存爆竹，也將通知負責人到案，最高可開罰150萬元。

消防指出，接獲民眾透過臉書粉絲專頁舉報，在大里區環中東路五段ㄧ處鐵皮建築物倉庫有非法囤積大量爆竹煙火，恐有安全疑慮，今出動8車20人，由第三大隊大隊長詹仁傑率隊到場。

消防說，現場囤積的爆竹煙火總重量高達800多公斤，已經超過管制量達100倍以上，且種類多達60多種，當中更包含未張貼爆竹煙火認可標示的煙火，疑為專業爆竹煙火使用，

消防查出，該倉庫的位置、構造、設備及安全管理都不符規定，也沒選任爆竹煙火監督人及投保公共意外責任險，明顯已違反爆竹煙火管理條例等相關規定，將通知負責人到案說明、依法舉發，最高可處150萬元以下罰鍰，並逕予沒入所有爆竹煙火。

台中市消防局長孫福佑表示，爆竹煙火是高度危險商品，其製造、販售、儲存及施放均須依相關法令規定，目前適逢全台媽祖遶境活動時期，爆竹煙火使用量大增，為防範不肖業者趁機囤積釀意外，消防局將增加全市巡查，也請民眾若發現可向消防隊或打119舉報。

台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供
台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供
台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供
台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供
台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供
台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供
台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供
台中市消防局查獲大里區1處倉庫非法囤積800多公斤的煙火爆竹。圖／消防提供

台中市 媽祖 遶境

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