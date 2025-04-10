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開雙B卻偷國道通行費 男子被依詐欺得利罪嫌起訴
苗栗縣謝姓男子駕駛BMW，既沒掛車牌也沒安裝eTag感應條，多次開上國道終於被錄下，交通部高速公路局核對ETC發現謝男取巧「省下」通行費202元。彰化地檢署依詐欺罪嫌起訴他。
起訴書指出，高速公路局從錄影畫面發現謝男車子沒懸掛車牌，去年4月14日至9月1日多次行駛高速公路，經核對ETC系統無法判讀他的車子通行，進一步發現他的車子沒安裝eTag感應條，前後逃漏繳費202元。高公局報請國道公路警察局第七公路警察大隊處理，警詢時謝男坦承不諱。
檢察官認為，謝男明知通行高速公路時須藉由車牌辨識系統輔助人工辨識方式，以車號查得車主身分，再通知車主繳納通行費，卻未安裝eTag感應條也不懸掛車牌，讓ETC無法辨識車號記錄通行費。
彰檢依詐欺得利罪嫌起訴謝男，可處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金，並請求沒收202元犯罪所得。
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