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女兒失蹤9年 南投男子DNA比對無名屍資料尋獲

中央社／ 南投縣10日電

南投市吳姓男子與妻子離婚後仍與女兒聯繫，但吳女於105年3月、21歲時失蹤，吳男丟下工作遍尋全台未果，最後採去氧核糖核酸（DNA）於今年2月比對到雲林縣8年前1具無名女屍。

南投縣警察局南投分局今天發布新聞稿表示，吳男與妻子離婚後，獨生女跟隨母親，但女兒民國105年3月在彰化縣溪湖鎮失蹤，警方搜尋吳女社群帳號，發現失蹤後完全沒更新、無出境紀錄及勞健保資料。經縣警局鑑識科採集吳男DNA，比對全國無名屍體資料庫，2月比對到吳男DNA與雲林縣斗六市106年1月1具無他殺嫌疑無名女屍相符。

南投分局半山派出所長林靖崴、警員邱郁翔查訪吳男，發現租屋環境簡陋，僅有一張破床和破沙發、冰箱，吳男雖有鐵工專長，但缺資金難承包工程，僅能打零工、鐵工、打掃維生，收入微薄，因經濟不佳常省餐費導致身體瘦弱且患胃病，吳男獲知女兒死訊更是難過。

南投分局表示，員警等人先提供泡麵、罐頭、白米、麵條等物資給吳男，後續聯繫中華轆龍社公益慈善會一同前往關懷，慈善會表示願意資助家電，再與林靖崴、邱郁翔前往加裝熱水器、洗衣機，讓吳男有較好居住環境，也讓吳男了卻多年尋找女兒心願。

南投縣 失蹤

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