苗栗民宅前掛鹿角蕨1週遭竊2次 警鎖定涉案對象

苗栗縣1名植物玩家在家門口種植多株鹿角蕨，1週內接連遭竊2次，被害人心痛栽培多年的植物寶貝被整碗端走，懷疑是同好所為，報警捉賊。警方表示，已鎖定涉案對象。

苗栗縣公館鄉蘇姓男子在住家、庭院種植各式多肉及蕨類植物，3日及昨天凌晨接連遭竊，他把遭竊過程影像公布在臉書（Facebook）社群，並發文指出「現在鹿角蕨沒很貴，前幾年偷我還覺得你很聰明很識貨…現在偷是腦袋有問題讓自己深陷竊盜罪名」，並提醒大家應注意所照顧的植物。

蘇男今天接受媒體採訪表示，鹿角蕨葉片型態近似麋鹿角，品種多樣，型態千變萬化，因生長速度緩慢，從幼苗要培育製成株需耗費多年心血。

他說，遭竊的2株鹿角蕨，尾冠已經成形，損失非金錢可以衡量，「眼看辛苦照顧多年的植物正要展現美麗姿態，卻被整碗端走，實在心痛」。

蘇男指出，從監視器影像看來，竊賊2次行竊似乎早有預謀鎖定目標，利用暗夜四下無人之際，將懸掛在牆上的鹿角蕨拿了就走，「應該也是同好」，但偷竊行為實在不可取。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，所轄公館分駐所已受理報案，並調閱被害人提供監視器影像，經比對後已鎖定涉案對象，將積極查緝到案依法送辦。