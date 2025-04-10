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密醫夫妻遭舉發涉嫌幫民眾看診、打針 嘉檢緩起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣溪口鄉何男與妻子鄭女沒有醫師執照卻涉嫌幫民眾看診、打針，案經嘉義縣衛生局接獲檢舉查獲，依違反醫師法送辦，因坦承犯罪、犯後態度良好，嘉檢予以緩起訴1年，確定日起8個月內分別向公庫支付8萬元。

檢方表示，62歲何男、61歲鄭女夫妻二人沒有取得合法醫師資格者，竟然於2018某日起至2024年5月2日止，在嘉義縣溪口鄉小屋內，由何男為病患看診、調配藥品及注射針劑，鄭女為病患施打針劑，擅自執行醫療業務行為。嘉義縣衛生局接獲檢舉，會同嘉義縣民雄分局警方去年5月2日下午查核，扣得多種注射針劑、限由醫師使用之藥品及醫療器材。案經嘉義縣衛生局函送偵辦。

緩起訴處分書表示，二人犯醫師法未取得合法醫師資格執行醫療業務罪；審酌二人素行良好、坦承犯行、態度良好，經此教訓，應知警惕，認為以緩起訴適當。緩起訴期間為1年，並應於緩起訴處分確定之日起8個月內，分別向公庫支付8萬元。

嘉義縣溪口鄉何男、鄭女夫妻倆涉違反醫師法送辦，嘉檢予以緩起訴。圖／本報資料照片
嘉義縣溪口鄉何男、鄭女夫妻倆涉違反醫師法送辦，嘉檢予以緩起訴。圖／本報資料照片

嘉義 衛生局 醫師

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