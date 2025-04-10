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廣告照片成關鍵線索 執行署揪出宜蘭欠稅男繳款

中央社／ 宜蘭縣10日電

宜蘭從事不動產沈姓男子欠繳牌照稅等。行政執行署昨天在街上執行車牌辨識催繳業務時，眼尖發現路邊廣告看板中男主角是沈男，經走訪附近意外發現其車輛隨即查封，沈男只好繳款。

為落實交通正義、加強欠稅車輛執行，法務部行政執行署宜蘭分署與宜蘭縣政府財政稅務局跨機關合作，在主要街道運用「車牌辨識系統」即時比對欠繳牌照稅車輛，若發現就當場告知、催繳，必要時查封、拖吊。

宜蘭分署今天指出，沈男欠繳牌照稅、交通罰鍰及健保等超過新台幣4萬元，屢次通知都未處理欠款。執行官公務車昨天行經宜蘭市新生路時，「車牌辨識系統」雖未查得沈男車輛，但在沿路綠油油的稻田中，迎面出現一幅大型廣告格外引人注意，執行官仔細一看，廣告中照片的男子竟是曾到宜蘭分署辦理業務的欠稅沈男。

宜蘭分署表示，執行官之後細心下車走訪附近，竟發現沈男的車輛就停放在較隱密的老舊三合院內，當場查封，沈男獲知後立即聯繫宜蘭分署辦理繳款事宜。

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