快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

新北樹林區里長為停車問題飆髒話罵警方 下午致歉盼體諒

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市樹林區李姓里長，因不滿警方於4月8日凌晨針對其轄區內的違規停車進行取締告發，竟在擁有近兩百位成員的樹林公務LINE群組中，以激烈言詞連番辱罵執法員警，甚至要求樹林警分局長出面「通融」，引發軒然大波。里長下午則發出聲明致歉盼體諒。

該里長使用的措辭包括「你爸整晚都不用睡覺了」、「X」等不雅字眼，並質疑警方執法標準，脫序行為引發警界人士認為已涉及公然侮辱分局長之嫌。

該里長在群組中質疑警方是否針對其所轄里別進行特別處理，並以帶有威脅意味的語氣表示「被你們開的人就不爽、你們就是要擺爛嗎」，強硬態度令人譁然。此事件不僅在地方社群引起廣泛討論，更凸顯部分民意代表對於警方依法執勤的認知落差。

該名李姓里長於今下午發布一份公開聲明稿，就其於4月8日在樹林公務群組中的不當言論，向樹林分局及所屬表達深切的歉意。聲明中，里長表示其擔任里長職務以來，一直以服務里民為宗旨，對於造成此次風波深感不安與抱歉。

聲明稿中，里長解釋當晚因接獲里民反映交通違規問題，未經深思熟慮便在群組中發出情緒性言論，並非有意阻撓警方正常執勤。里長坦承，當下反應過於激烈，對於造成的不良影響表達誠摯歉意，並希望各界能夠體諒。

針對先前在群組中質疑警方執法標準一事，里長在聲明中並未直接回應，僅表示未來將以更理性、平和的方式與警方溝通協調，共同為里民服務。聲明稿中里長也強調，希望此事能夠就此平息，未來將全力支持警方的依法執勤，並期盼彼此之間能有更多理解與體諒。

樹林分局表示歡迎各界對於執法方式或內容提出反應與建議，但若有妨礙公務執行或損害警察聲譽之情事，分局將依法維護警察執法尊嚴及公權力之執行，展現警方維護法治的決心。

里長於今下午發布一份公開聲明稿，就其於4月8日在樹林公務群組中的不當言論，向樹林分局及所屬表達深切的歉意。記者李定宇／翻攝
里長於今下午發布一份公開聲明稿，就其於4月8日在樹林公務群組中的不當言論，向樹林分局及所屬表達深切的歉意。記者李定宇／翻攝
里長說指的王局長為樹林警分局長王子雄。記者李定宇／翻攝
里長說指的王局長為樹林警分局長王子雄。記者李定宇／翻攝

警察

延伸閱讀

樹林里長LINE群組髒話飆罵警察 警分局：若妨礙公務將依法辦理

新北五股藍拱橋8月底完工 跨河景觀橋打造新地標

只因警方深夜開單違停 樹林里長失控LINE群組飆髒話罵警

扁平足10年流失近6千兵源 新北籲中央檢討免役標準

相關新聞

新莊下大雨 機車衝下大漢橋自撞橋墩…33歲騎士失血過多亡

新北市新莊區今天上午9時許下大雨，有1輛機車剛騎下大漢橋便撞上高架橋橋墩，33歲騎士頭部重創，救護車獲報趕抵，就近送往衛...

台中「時代公園大厦」驚傳鷹架傾斜 驚險空拍畫面曝

台中市中區公園路「時代公園大厦」建案今下午發生鷹架傾斜，空拍畫面顯示頂樓拆除作業外牆向外倒塌，壓迫外圍鷹架向外傾斜，恐有...

影／北市8旬翁在妻前闖紅燈過馬路 1車撞倒、2車直接輾過…送醫亡

台北市松山區上月發生驚悚死亡車禍，一名89歲陳姓老翁和老伴要過馬路，孰料他沒有等綠燈亮起，又疑因視線死角，逕自走斑馬線過...

影／台積電寶山擴廠頂樓施工 今早大型吊車傾倒翻車砸隔壁樓

新竹科學園區今早傳出施工事故，台積電正在寶山鄉擴廠，接連施工、展開作業，今天早上傳出在台積電二十廠的頂樓，有大型吊車不慎...

屋內滿室汙泥、糞便飄惡臭 新店飼主不當飼養6犬隻被罰9.8萬元

新北市新店一位飼主不當飼養6隻犬隻，不但全身都是排泄物，且飼養環境髒亂惡臭，沒有提供乾淨水源及飼料，動保員緊急安置犬隻，...

密醫夫妻遭舉發涉嫌幫民眾看診、打針 嘉檢緩起訴

嘉義縣溪口鄉何男與妻子鄭女沒有醫師執照卻涉嫌幫民眾看診、打針，案經嘉義縣衛生局接獲檢舉查獲，依違反醫師法送辦，因坦承犯罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。