新北樹林區里長為停車問題飆髒話罵警方 下午致歉盼體諒

新北市樹林區李姓里長，因不滿警方於4月8日凌晨針對其轄區內的違規停車進行取締告發，竟在擁有近兩百位成員的樹林公務LINE群組中，以激烈言詞連番辱罵執法員警，甚至要求樹林警分局長出面「通融」，引發軒然大波。里長下午則發出聲明致歉盼體諒。

該里長使用的措辭包括「你爸整晚都不用睡覺了」、「X」等不雅字眼，並質疑警方執法標準，脫序行為引發警界人士認為已涉及公然侮辱分局長之嫌。

該里長在群組中質疑警方是否針對其所轄里別進行特別處理，並以帶有威脅意味的語氣表示「被你們開的人就不爽、你們就是要擺爛嗎」，強硬態度令人譁然。此事件不僅在地方社群引起廣泛討論，更凸顯部分民意代表對於警方依法執勤的認知落差。

該名李姓里長於今下午發布一份公開聲明稿，就其於4月8日在樹林公務群組中的不當言論，向樹林分局及所屬表達深切的歉意。聲明中，里長表示其擔任里長職務以來，一直以服務里民為宗旨，對於造成此次風波深感不安與抱歉。

聲明稿中，里長解釋當晚因接獲里民反映交通違規問題，未經深思熟慮便在群組中發出情緒性言論，並非有意阻撓警方正常執勤。里長坦承，當下反應過於激烈，對於造成的不良影響表達誠摯歉意，並希望各界能夠體諒。

針對先前在群組中質疑警方執法標準一事，里長在聲明中並未直接回應，僅表示未來將以更理性、平和的方式與警方溝通協調，共同為里民服務。聲明稿中里長也強調，希望此事能夠就此平息，未來將全力支持警方的依法執勤，並期盼彼此之間能有更多理解與體諒。