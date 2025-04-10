影／「詐騙集團教我反詐騙」 譚艾珍任防詐大使：被騙故事勇敢說出來

美國總統川普砸下關稅震撼彈，全球股市出現劇烈波動，投資人焦慮不安，台南市防詐大使譚艾珍今特別針對民眾因股市動盪、情緒波動，指出詐騙集團將進化趁虛而入，推出各種劇本，化身投資老師帶領避險操作，必須以防範新冠病毒的重視程度，防詐如防疫。

資深演員譚艾珍去年9月25日遭假檢警詐騙面交98萬元，之後受邀擔任台南市防詐大使，選擇勇敢站出來；上月24日她宣布退休，將義務配合台南市警方到全市37個行政區鄉鎮宣導，今天「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車活動」上午10時許在安平區王城里活動中心啟動。

台南市副市長葉澤山主持指出，台南市每個月通報的詐騙案件都超過1千件，1至3月統計有3100餘件，被詐騙的金額1月份高達7億餘元，2月份為2億3千多萬，1、2月累計就超過10億，被騙走的錢通常已拿不回來；攔詐件數1、2月有401件，攔阻金額也約2億3千多萬元左右。

譚艾珍從自己被詐騙的第一天開始說起，她說接到165警官的電話，說她個資外洩，被詐騙集團冒用，還提醒她說有歹徒專門在網路上搜尋個資，賣給詐騙集團，已經將她的資料拿去犯案，告訴她之後千萬不要在網路上洩漏個資；她笑說「詐騙集團教我反詐騙啦」。

接著165警官將電話轉給8號分機李警官，李更稱她涉及的案件包括販毒、詐欺、洗錢，已經由北檢偵辦中；譚艾珍表示，她一再解釋自己沒有參與，她根本不知道有這些事情，對方詢問，既然主張無辜，那是否要「分案偵辦」，亦即單獨將她的案件獨立出來釐清。

譚艾珍說，對方表示她有權聲請，她就稱「好」，結果她已經進入詐騙集團的劇本，隨後換成北檢檢察官致電，表示已經將她的案件抽出來，專門調查，還跟她說現在案情正陷入膠著，已經收押了30多個共犯，她的出現是「舉頭三尺有神明」，有助案情突破。

檢察官詢問譚艾珍，是否有在中國信託大直分行開戶，這個帳戶騙了許多民眾共4千多萬；她表示沒有，對方傳來身分證照片，正面確實是她，大頭照、身分證字號相符，但背面的地址不同，不是她的戶籍地址。譚艾珍說，她連忙跟檢察官講，證件被盜用。

檢察官聲稱已請警察前往拘提假的譚艾珍，但對方迅速搬走，看來就是要讓真的譚艾珍當代罪羔羊，還跟她稱「詐騙集團太縝密了，讓妳變成嫌犯」；她事後回想不禁莞爾，原來詐騙歹徒在自己誇自己，假檢察官還陪她聊心事，要幫她走出情緒低潮。

譚艾珍指出，假檢察官還分析詐騙集團如何將錢洗白，只要拿到錢，就會立刻轉給假代書，到民間放款，再出境到中國大陸存到各大銀行，此時再提領出來，已經是乾淨的錢；依照兩岸目前的狀況，這些錢都追不回來，又提醒她「偵查不公開」，不要跟別人說。

譚艾珍說，「偵查不公開」真的害死人，她此時已經非常相信檢察官、李警官，還每天念大悲咒給二人迴向，相信他們為了她在抓歹徒，都不敢跟人說；後來檢察官說已經聯合高雄地檢署、警方抓到正準備偷渡的歹徒，人也帶到北檢，案件即將結束，送到法院。

接著換成李警官說警察就是要幫助保護善良市民，由於譚的身分被盜用，她雖然主張無辜，但仍是涉嫌人，依法要扣押不動產；不過，如果譚艾珍能夠提供暫時性小額假扣押200萬，由他擔任陳情擔保人，就能確保本案與譚艾珍無關，譚是無辜被波及。

李警官說，等法院宣判，確定沒問題，譚艾珍就能領回；她答應交付，當時還覺得麻煩李警官擔保很不好意思。於是她去年9月先面交98萬元，隔天返回台南第二次要面交110萬元時，第四警分局育平派出所所長吳尚謙將她攔下，對她說「好了，妳安心吧，這場戲演完了」。

當她終於清醒時，才意識到原來自己一直都在「戲中戲，詐中詐」，「這群人演的戲比我演得還好」，原來她一直在面對很多很會演戲的人；詐騙集團以專業表演和精巧設計，讓人掉入陷阱，甚至利用心理學以及催眠術，在通話當中下達key word關鍵字，讓被害人掉入陷阱。

譚艾珍指出，如今因美國關稅影響，人心惶惶，更是詐騙集團進場的好時機，用各種不同的方式來詐騙，趁虛而入；特別可能是化身投資老師，或假冒名人，帶領民眾投資、避險操作，以避過近期的股市盪鞦韆，或適時進場投資虛擬貨幣。

她說，「我們要把詐騙當作防範新冠病毒」，防詐如防疫，因為它們像病毒般一直在變異，永遠不會消失，不是民眾自己做好防疫就夠了，也不是只靠檢警拚命去辦案就夠了；他們會隨時隨地都在身邊，大家應拿出警覺心，避免遇害。

她也呼籲被害人，「不要隱藏自己，你們勇敢的說出來，因為你們的經歷，會比所有的數據更有說服力，因為他們的版本一直在換，每一個人都把自己的故事分享出來。」隱性被害人不要害怕，直接到派出所告訴警察已被詐騙或正在被詐騙。

她分享一位石化公司高階主管被詐騙4千多萬，就是同一組詐騙集團犯案，連李警官、檢察官的名字都一樣，對方看到她的故事，跟她聯繫；還有一位壽險公司高階女主管，也被網路戀愛模式詐騙4千多萬，對方分享「原來群組裡的25人都是同一人在跟她談戀愛」。