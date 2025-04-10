台中「時代公園大厦」驚傳鷹架傾斜 驚險空拍畫面曝

台中市中區公園路「時代公園大厦」建案今下午發生鷹架傾斜。圖／翻攝自市議員黃守達臉書

台中市中區公園路「時代公園大厦」建案今下午發生鷹架傾斜，空拍畫面顯示頂樓拆除作業外牆向外倒塌，壓迫外圍鷹架向外傾斜，恐有掉落危險，警方已派人力到場交管、封閉公園路、自由路部分路段。

台中市議員黃守達在臉書發文提醒，表示公園路建案鷹架發生傾斜狀況，相關單位已經封鎖公園路（市府路至自由路二段）處理，他也請台中市府都發局了解狀況、對外說明。

空拍畫面顯示，該建物約10樓頂樓正在拆除，靠近公園路側的圍牆整面倒塌，壓迫到外圍鷹架造成變形，建物結構恐往下墜落，上方還有2台怪手各自夾住建物。

台中第一分局指出，今中午12點多獲報，中區公園路19號建案高樓鷹架於雨後發生嚴重傾斜，警方立即即啟動交通快打，派5名警員管制疏導車流。

警方說，現場已封鎖公園市府路口至公園自由路口路段，並架設攝影機蒐證，協助人車疏散及管制，另經詢問承包商立穩營造負責人，其表示將先破碎上方結構以減輕重量，預計今晚間6點完成。

警方指出，目前現場無人員受傷或財物損失，並將與相關單位合作，持續關注後續處置，維護轄區秩序。