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搖搖欲墜…中市中區公園路工地鷹架傾斜封路 市府派員了解中

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱／台中即時報導

台中市中區公園路一處工地鷹架，今日突然發生傾斜，搖搖欲墜。圖／擷取自台中市議員黃守達臉書
台中市中區公園路一處工地鷹架，今日突然發生傾斜，搖搖欲墜。圖／擷取自台中市議員黃守達臉書

台中市中區公園路一處工地鷹架，今日突然發生傾斜，搖搖欲墜，相關單位已立即封鎖公園路（市府路至自由路二段）進行處理。台中市都發局長李正偉表示，已派員前往了解。

據了解，這處工地是中區指標建案「時代公園大廈」危老案，前身為1978年開幕的敬華飯店，以夜總會、室內游泳池、豪華餐廳開啟觀光飯店風氣之先，一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場，不少到台中作秀的當紅藝人都曾入住過成為話題，也見證了台中歌廳文化輝煌時期。

後台中市區隨著交通發展向外擴張，敬華飯店因經營不善，一度轉由「福泰桔子」商旅經營，但受新冠疫情影響，福泰桔子結束營業，2022年3月由時代建設以6.4億元買下，並在去年底啟動危老重建。

該處工地鷹架發生傾斜，台中市議員黃守達也在臉書發文請大家繞道而行，注意安全。

台中市

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