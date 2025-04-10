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假觀光真車手…女投資3百多萬後驚覺受騙 警查獲3馬來西亞籍車手

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園楊姓女子今年2月初加入股票投資群組，短短90天投入300餘萬，近日營業員又鼓吹再融資投入1千萬就能領獲利，她才驚覺有詐，配合警方將面交金額降至700萬，昨天中午將1名本國籍陳姓車手及3名假觀光真來台取款的馬來西亞籍男子逮住送辦。

八德警方說，楊女年初受網路廣告吸引，依指示加入股票投資群組，在營業員的誘騙下，自2月初至本月初已陸續交出3百餘萬投入操作，直到對方要求再融資投入1千萬元才能領取獲利，楊女才想起以往投資詐騙的模式，趕緊向派出所報案求助，並配合警方誘捕車手。

八德分局表示，楊女懷疑自己可能受騙，於是向廣興派出所求助，員警確認她投入346萬元全被騙，立即組成專案小組追緝，昨天中午楊女與對方約定在八德區豐田路面交，殊不知八德警方已在周邊布下警力，趁車手與楊女碰面取款時，一擁而上將陳姓男子制伏。

不過警方觀察發現，面交前不遠處有3名男子行跡鬼祟，假裝路人在附近逗留，立即上前盤查，發現3男皆為馬來西亞籍，日前以觀光簽證入境來台，卻是加入詐騙集團，負責監控面交車手，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將陳男等4人移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，投資應循正當管道，網路投資應多方查證，警察局將持續執行「雷霆除暴專案」，打擊黑、金、槍、毒、詐等犯罪，八德警分局長王鉉仁表示，警方將持續進行各項治安工作，打擊不法分子，遏阻犯罪發生，全力保障市民生命及財產安全，提供市民安居樂業生活。

桃園楊姓女子遭投資詐騙346萬，詐團要她加碼1千萬就能領獲利，楊女報警協助誘捕車手，昨午面交時先逮陳姓車手，再逮3名持觀光簽證來台卻從事監控車手的3名馬來西亞籍男子，詢後依法送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園楊姓女子遭投資詐騙346萬，詐團要她加碼1千萬就能領獲利，楊女報警協助誘捕車手，昨午面交時先逮陳姓車手，再逮3名持觀光簽證來台卻從事監控車手的3名馬來西亞籍男子，詢後依法送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園楊姓女子遭投資詐騙346萬，詐團要她加碼1千萬就能領獲利，楊女報警協助誘捕車手，昨午面交時先逮陳姓車手，再逮3名持觀光簽證來台卻從事監控車手的3名馬來西亞籍男子，詢後依法送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園楊姓女子遭投資詐騙346萬，詐團要她加碼1千萬就能領獲利，楊女報警協助誘捕車手，昨午面交時先逮陳姓車手，再逮3名持觀光簽證來台卻從事監控車手的3名馬來西亞籍男子，詢後依法送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園楊姓女子遭投資詐騙346萬，詐團要她加碼1千萬就能領獲利，楊女報警協助誘捕車手，昨午面交時先逮陳姓車手，再逮3名持觀光簽證來台卻從事監控車手的3名馬來西亞籍男子，詢後依法送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園楊姓女子遭投資詐騙346萬，詐團要她加碼1千萬就能領獲利，楊女報警協助誘捕車手，昨午面交時先逮陳姓車手，再逮3名持觀光簽證來台卻從事監控車手的3名馬來西亞籍男子，詢後依法送辦。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署 車手 馬來西亞

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