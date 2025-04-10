特斯拉自撞護欄失控打橫 北部大雨台64線2事故…2人送醫

北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路五股、三重路段先後發生車禍，先是東向五股路段發生3輛車追撞，2小時後西向三重路段又有1輛特斯拉自撞，兩次事故都造成後方回堵約1公里，幸未造成嚴重傷亡。

上午9時29分在東向11公里五股路段，28歲楊姓司機駕駛的砂石車與56歲黃姓男子駕駛的轎車發生擦撞之後，又向前方推撞62歲林姓男子駕駛的小貨車，造成3車連環事故、交通中斷大塞車。2輛小型車駕駛輕傷送往市立三重醫院，事故車約10時拖離現場，原因待調查。