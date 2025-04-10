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特斯拉自撞護欄失控打橫 北部大雨台64線2事故…2人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路五股、三重路段先後發生車禍，先是東向五股路段發生3輛車追撞，2小時後西向三重路段又有1輛特斯拉自撞，兩次事故都造成後方回堵約1公里，幸未造成嚴重傷亡。

上午9時29分在東向11公里五股路段，28歲楊姓司機駕駛的砂石車與56歲黃姓男子駕駛的轎車發生擦撞之後，又向前方推撞62歲林姓男子駕駛的小貨車，造成3車連環事故、交通中斷大塞車。2輛小型車駕駛輕傷送往市立三重醫院，事故車約10時拖離現場，原因待調查。

接下來在11時25分左右，西向16.3公里三重路段又有1輛特斯拉休旅車自撞護欄失控打橫占用1線車道，36歲黃姓駕駛自稱天雨路滑造成車輛失控，僅受輕傷未送醫，後方一度回堵1公里，事故車大約中午12時35分拖離現場。

北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路東向五股路段發生3輛車追撞，２人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路東向五股路段發生3輛車追撞，２人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路東向五股路段發生3輛車追撞，２人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路東向五股路段發生3輛車追撞，２人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路西向三重路段，有1輛特斯拉休旅車自撞護欄失控打橫占用1線車道。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路西向三重路段，有1輛特斯拉休旅車自撞護欄失控打橫占用1線車道。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路東向五股路段發生3輛車追撞，２人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路東向五股路段發生3輛車追撞，２人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路西向三重路段，有1輛特斯拉休旅車自撞護欄失控打橫占用1線車道。記者林昭彰／翻攝
北部地區今天早上下大雨，新北市台64線快速道路西向三重路段，有1輛特斯拉休旅車自撞護欄失控打橫占用1線車道。記者林昭彰／翻攝

三重 暴雨 特斯拉

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