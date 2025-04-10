快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

聽新聞
0:00 / 0:00

跨豐原、后里及東勢自行車道 3分局區域聯防取締微型電動車

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中豐原、大甲及東勢三地分局首次區域聯防，針對東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，強力取締自行車專用道上各項交通違規，尤其是禁止行駛微型電動二輪車，豐原分局長林大為表示，自行車道橫跨3個行政區，車道風景優美、規畫完善，台中市重要的觀光休憩資源，考量微型電動二輪車的車輛性能，與腳踏自行車有所差異，經審慎評估已決定禁止微型電動二輪車通行。

警方表示，東豐、后豐自行車道橫跨豐原、后里及東勢3個行政區，常見假日民眾攜家帶眷全家大小一起騎腳踏車健身，從豐原出發可以考慮往后里5.8公里的輕鬆路線，也可以考慮往東勢11.7公里的進階版，或是騎完后里與東勢全程17.5公里的挑戰版，是例假日市民最愛前往自行車道。

由於自行車道風景優美、規畫完善，豐原分局為保障民眾騎自行車的安全，這次協同大甲及東勢分局，首次展開區域聯防，維護安全舒適的自行車道旅遊環境，強調由於東豐、后豐自行車道主要設計供自行車及行人使用，為避免潛在的交通衝突，保障所有使用者的安全，經審慎評估已決定禁止微型電動二輪車通行。

考量到部分使用者對於自行車道騎乘規範不熟悉，甚至還有汽、機車違規進入自行車道，影響安全與車道順暢，才會由3個分局針對連接不同行政區的自行車道布建機動警力，無論往哪裡騎，違規行駛的車輛都難逃法網，警方表示自今年3月1日迄今已取締5件微型電動二輪車，1件為外籍移工，4件為本國籍民眾。

警方並表示，自行車道除了取締違規車輛外，也嚴格禁止攤販在自行車道上違規設攤，今年已取締9件攤販違規，今後各分局仍加強取締，並結合大甲分局與東勢分局警力共同協防，也希望民眾能夠配合維持優質安全的遊憩環境。

台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供
台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供
台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供
台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供
台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供
台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供
台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供
台中山線3個分局展開區域聯防，查緝自行車道上行駛微型電動車，也嚴格取締違規設攤。圖／豐原分局提供

自行車 車道 電動車

延伸閱讀

清明連假台中山城遊不塞車 東勢警啟動交通疏導

清明連假到台中東勢山城 警提供避塞車方法

台中最長自行車道 綠空廊道全長21.7公里完工

影／台中最長自行車道 台中綠空廊道串聯自行車跨橋完工啟用

相關新聞

新莊下大雨 機車衝下大漢橋自撞橋墩…33歲騎士失血過多亡

新北市新莊區今天上午9時許下大雨，有1輛機車剛騎下大漢橋便撞上高架橋橋墩，33歲騎士頭部重創，救護車獲報趕抵，就近送往衛...

台中「時代公園大厦」驚傳鷹架傾斜 驚險空拍畫面曝

台中市中區公園路「時代公園大厦」建案今下午發生鷹架傾斜，空拍畫面顯示頂樓拆除作業外牆向外倒塌，壓迫外圍鷹架向外傾斜，恐有...

影／北市8旬翁在妻前闖紅燈過馬路 1車撞倒、2車直接輾過…送醫亡

台北市松山區上月發生驚悚死亡車禍，一名89歲陳姓老翁和老伴要過馬路，孰料他沒有等綠燈亮起，又疑因視線死角，逕自走斑馬線過...

影／台積電寶山擴廠頂樓施工 今早大型吊車傾倒翻車砸隔壁樓

新竹科學園區今早傳出施工事故，台積電正在寶山鄉擴廠，接連施工、展開作業，今天早上傳出在台積電二十廠的頂樓，有大型吊車不慎...

屋內滿室汙泥、糞便飄惡臭 新店飼主不當飼養6犬隻被罰9.8萬元

新北市新店一位飼主不當飼養6隻犬隻，不但全身都是排泄物，且飼養環境髒亂惡臭，沒有提供乾淨水源及飼料，動保員緊急安置犬隻，...

養蜂一整年收成卻遭竊 50個蜂箱一夜間不翼而飛

高雄市大樹區的養蜂人家在荔枝園的養蜂蜂箱，一夜間失竊50個蜂箱，損失估計50萬元。養蜂人家報警查辦，並貼網請民眾注意貼有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。