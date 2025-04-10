跨豐原、后里及東勢自行車道 3分局區域聯防取締微型電動車

台中豐原、大甲及東勢三地分局首次區域聯防，針對東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，強力取締自行車專用道上各項交通違規，尤其是禁止行駛微型電動二輪車，豐原分局長林大為表示，自行車道橫跨3個行政區，車道風景優美、規畫完善，台中市重要的觀光休憩資源，考量微型電動二輪車的車輛性能，與腳踏自行車有所差異，經審慎評估已決定禁止微型電動二輪車通行。

警方表示，東豐、后豐自行車道橫跨豐原、后里及東勢3個行政區，常見假日民眾攜家帶眷全家大小一起騎腳踏車健身，從豐原出發可以考慮往后里5.8公里的輕鬆路線，也可以考慮往東勢11.7公里的進階版，或是騎完后里與東勢全程17.5公里的挑戰版，是例假日市民最愛前往自行車道。

由於自行車道風景優美、規畫完善，豐原分局為保障民眾騎自行車的安全，這次協同大甲及東勢分局，首次展開區域聯防，維護安全舒適的自行車道旅遊環境，強調由於東豐、后豐自行車道主要設計供自行車及行人使用，為避免潛在的交通衝突，保障所有使用者的安全，經審慎評估已決定禁止微型電動二輪車通行。

考量到部分使用者對於自行車道騎乘規範不熟悉，甚至還有汽、機車違規進入自行車道，影響安全與車道順暢，才會由3個分局針對連接不同行政區的自行車道布建機動警力，無論往哪裡騎，違規行駛的車輛都難逃法網，警方表示自今年3月1日迄今已取締5件微型電動二輪車，1件為外籍移工，4件為本國籍民眾。