苗縣「可疑地籍異動平台」阻詐 慎防詐騙集團鎖定房產

苗栗縣長鍾東錦今天上午主持縣警局及地政處共同舉辦的「地政及檢警可疑地籍異動平台」記者會，並邀請苗栗地檢署與會，該平臺結合「地政、檢、警」三方力量，讓詐騙無所遁形，共同守護民眾財產安全。

該平台通報機制，是由各個地政事務所在受理高風險設定案件時，主動實施關懷提問，如果發現可疑案件或人員時，立即通知警方到場協處，針對疑似詐騙案件報請地檢署分案偵辦；檢方會視案情需要，函請地政事務所禁止處分登記，即時阻斷詐騙行為，於第一時間保障民眾不動產。

苗縣警局指出，該平台從今年2月開始運作，3月即有2件成功攔阻不動產設定案例。日前苗栗、頭份市地政事務所受理一名被害人辦理抵押權人非金融機構之私人設定案件，關懷提問時發現設定金額與不動產價值顯不成比例，契約內含流抵約定且清償條件明顯不利於當事人，察覺有異，立即通報苗栗分局員警協處，組詐成功。

鍾東錦表示，本平台啟用後初步已獲得不錯成效，期盼地政、檢、警未來持續深化合作，強化橫向聯繫，共同為縣民打造安全居住環境。