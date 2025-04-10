隨香大甲媽無法律空窗期 不保佑交通違規清水警罰190件

大甲媽祖上周五起駕進香以來，清水巡邏警力加強鑾轎行經沿線及周邊道路，執行交通違規攔截盤查取締，強調僅4日起駕出發的第一個晚上，線上交通稽查告發交通違規共190件，其中以未戴安全帽58件最多，預告鑾駕本周六回到清水沙鹿地界時，仍將針對各項違規行為加強取締，特別對於改裝噪音車及酒、危駕等情事，警方執行絕不手軟。

清水分局指出，上周4日晚間至5日上午，警力加強巡邏鑾轎行經沿線及周邊道路，當場取締未戴安全帽58件、逆向行駛7件、無照駕駛15件、闖紅燈19件、紅燈右轉2件、違規停車47件、遮蔽車牌1件、改裝車12件、不依標誌、標線、號誌指示11件、行駛禁行機車道：1件、駕車使用手持行動電話：3件、酒駕公共危險1件、使用他車牌照、牌照借供他車使用各1件、牌照吊扣期間行駛1件及通報噪音車9件，總計190件。

面對大甲媽進香回鑾，預計12日下午將進入沙鹿轄區，除事先警力布署維護鑾轎安全外，再度提醒民眾不要以為警方忙於維持現場秩序，沒時間取締交通違規，警方勤教要求警力於12、13日大甲媽鑾轎回鑾期間，再次針對轄區沿線及周邊道路，加強編派警力持續取締各項交通違規，請民眾務必遵守交通規則才有保祐。