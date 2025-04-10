快訊

阿金只是想交朋友！小雞「直接放棄自我」走進嘴裡牠一臉無奈：生的我不要

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

聽新聞
0:00 / 0:00

后里老翁機車外出失聯3天 排水溝涵洞內發現遺體載浮載沉

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市后里區1名七旬老翁騎機車外出後，家屬稱已失聯3天，遍尋不著下趕緊報案求助。昨日傍晚警消於后里區成功路239巷6號前排水溝涵洞內，發現老翁遺體載浮載沉，消防人員協助打撈上岸後，詳細死因有待警方調查釐清。

台中市消防局指出，昨天下午2時36分受理民眾報案，報案人表示家人已失聯3日，經台中市消防局及市警局協尋，傍晚5時許於后里區成功路239巷6號前涵洞內，發現1具年齡約75歲的男性遺體，5時42分由消防人員協助搬運上岸，後續交由警方處理，

后里警方表示，老翁的機車昨日下午停放后里區成功路239巷一處農舍旁，警消在周邊找尋，傍晚於涵洞內發現老翁已明顯死亡，有待警方進一步調查釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

七旬老翁騎機車外出後，家屬稱已失聯3天，昨日傍晚警消於后里區成功路一處排水溝涵洞內，發現老翁遺體載浮載沉。圖／台中市消防局提供
七旬老翁騎機車外出後，家屬稱已失聯3天，昨日傍晚警消於后里區成功路一處排水溝涵洞內，發現老翁遺體載浮載沉。圖／台中市消防局提供
七旬老翁騎機車外出後，家屬稱已失聯3天，昨日傍晚警消於后里區成功路一處排水溝涵洞內，發現老翁遺體載浮載沉。圖／台中市消防局提供
七旬老翁騎機車外出後，家屬稱已失聯3天，昨日傍晚警消於后里區成功路一處排水溝涵洞內，發現老翁遺體載浮載沉。圖／台中市消防局提供

后里 遺體

延伸閱讀

影／基隆深夜民宅6樓室外機起火 民眾睡夢中被驚醒疏散10人

后里浪漫雪白奇蹟！崴立機電櫻花公園「流蘇花海」等你來賞

好賭老翁躲債讓子女面對債主上門 20年後還索討扶養費

84歲老翁闖紅燈又無照挨罰上萬元 提告稱年紀大求撤銷

相關新聞

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

桃園市今天上午驚傳工安意外，有名工人在桃園、八德區交界的桃德路和永福西街的交叉路口，進行下水道整理與纜線施作工程時，疑因...

不滿車子未停就走動…台南公車司機「咆哮」南一中學生 公運處說話了

台南市民在市長黃偉哲臉書投訴藍幹線公車司機，昨晚一名南一中學生在到站前先走去門口等下車，結果司機暴怒直接把車停在路邊10...

新莊下大雨 機車衝下大漢橋自撞橋墩…33歲騎士失血過多亡

新北市新莊區今天上午9時許下大雨，有1輛機車剛騎下大漢橋便撞上高架橋橋墩，33歲騎士頭部重創，救護車獲報趕抵，就近送往衛...

影／咖啡店聽到2女談投資 2路人隨口報警逮女車手…可獲最高5萬獎金

高雄市警方取締交通違規勤務，遇2名男子前來反映說，無意間在咖啡店，聽見像有詐騙集團正騙女子投資。警方前往了解，發現女車手...

影／台積電寶山擴廠頂樓施工 今早大型吊車傾倒翻車砸隔壁樓

新竹科學園區今早傳出施工事故，台積電正在寶山鄉擴廠，接連施工、展開作業，今天早上傳出在台積電二十廠的頂樓，有大型吊車不慎...

影／北市8旬翁在妻前闖紅燈過馬路 1車撞倒、2車直接輾過…送醫亡

台北市松山區上月發生驚悚死亡車禍，一名89歲陳姓老翁和老伴要過馬路，孰料他沒有等綠燈亮起，又疑因視線死角，逕自走斑馬線過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。