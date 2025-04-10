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后里老翁機車外出失聯3天 排水溝涵洞內發現遺體載浮載沉
台中市后里區1名七旬老翁騎機車外出後，家屬稱已失聯3天，遍尋不著下趕緊報案求助。昨日傍晚警消於后里區成功路239巷6號前排水溝涵洞內，發現老翁遺體載浮載沉，消防人員協助打撈上岸後，詳細死因有待警方調查釐清。
台中市消防局指出，昨天下午2時36分受理民眾報案，報案人表示家人已失聯3日，經台中市消防局及市警局協尋，傍晚5時許於后里區成功路239巷6號前涵洞內，發現1具年齡約75歲的男性遺體，5時42分由消防人員協助搬運上岸，後續交由警方處理，
后里警方表示，老翁的機車昨日下午停放后里區成功路239巷一處農舍旁，警消在周邊找尋，傍晚於涵洞內發現老翁已明顯死亡，有待警方進一步調查釐清死因。
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