影／北市8旬翁在妻前闖紅燈過馬路 1車撞倒、2車直接輾過…送醫亡

台北市松山區上月發生驚悚死亡 車禍 ，一名89歲陳姓老翁和老伴要過馬路，孰料他沒有等綠燈亮起，又疑因視線死角，逕自走斑馬線過馬路，一名機車騎士反應不及先撞上，陳翁倒地後，雖然後面一輛機車閃過，但再之後的兩輛機車反而沒躲過，應聲輾壓。陳翁遭3輛機車輾過，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。

松山警方上月12日凌晨5點55分獲報，復南路與光復南路33巷口有車禍趕抵，現場是機車跟行人車禍，死者當場沒有生命跡象協助送醫，孰料仍不治身亡。

警方調閱監視器畫面，發現死者陳翁疑因公車視線擋住，以為車輛停下、沒有來車，未等綠燈亮就過馬路，先遭到53歲許姓男子騎機車撞上，接著又遭21歲潘姓男子和36歲林姓男子騎乘的兩輛機車輾壓，畫面驚悚。

據了解，死者是和妻子一起過馬路，要去看醫生，詢問得知，死者妻子有去按行人按壓鈕，孰料死者沒有等到綠燈亮就走出，而機車騎士閃避不及撞上，後車又無法反應紛紛輾過；警詢後肇事3名機車駕駛被依過失致死罪嫌移送法辦。